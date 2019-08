Ella Dvornik o zaradama na društvenim mrežama: 'Influencerica s 50 tisuća pratitelja u prosjeku zaradi oko tisuću eura mjesečno'

Posao joj je bilo jako teško pronaći jer se od nje, izjavila je, očekivalo da nastavi stopama slavnog prezimena kojeg nosi. Dugo se pitala hoće li zauvijek biti samo kći Dine Dvornika, a danas je Ella Dvornik uspješna blogerivca i poduzetnica te je u u sretnom braku sa Charlesom Pierceom s kojim ima kćerkicu Balie

A post shared by Ella Dvornik (@elladvornik) on Jul 27, 2019 at 9:55am PDT

View this post on Instagram

'YouTube mi nije toliko dobar jer mu nisam posvećena dovoljno, ali mogla bih i tamo imati lijepu brojku da imam vremena još raditi i video, u to još nisam dovoljno uložila. YouTube mi je ujedno i jedina platforma koju ne monetiziram ni reklamama ni product placementom. Tamo isključivo stavim što ja hoću i ako nekog spomenem, besplatno je. Facebook mi je nekad imao doseg i do milijun po postu, ali kako je Instagram narastao, ljudi nisu toliko aktivni na Fejsu, pa je on sad negdje sličan kao Instagram. Ali Instagram mi je trenutačno najjača platforma', tvrdi Ella.

'Moraš biti zanimljiva, otvorena osoba bez dlake na jeziku. Moraš pričati s ljudima koji te prate i primijetiti zanimljive trenutke u kojima se i drugi mogu pronaći. Ja nisam tipičan influencer sa savršenim fotkama, pa ne znam pridonosi li to. Samo mogu reći iz svoje perspektive, a to je da se našališ na svoj račun što je više moguće', ističe. Doseg na Instagramu joj, otkrila jem, bude između 200 i 500 tisuća ljudi.

A post shared by Ella Dvornik (@elladvornik) on Jul 5, 2019 at 1:21pm PDT

View this post on Instagram

Progovorila je i na temu zarade blogeri i influenceri u Hrvatskoj.

'To jako varira. Npr. ženska influencerica s 50 tisuća pratitelja u prosjeku zaradi oko tisuću eura mjesečno, no to ne znači da ne može zaraditi pet tisuća eura mjesečno. To ovisi o tome koliko je spremna raditi i koliko će reklamirati za koju cijenu. Ali muški influencer s 50 tisuća pratitelja može više zaraditi od žene, zato što je muškarac druga niša i ako ima pretežno muškarce koji ga prate, a nema puno muških influencera, njegova cijena bi mogla biti veća zbog specifične publike. Influenceri s više od 100 tisuća pratitelja mogu normalno zaraditi više od dvije tisuće eura, a influenceri s više od 200 tisuća, koji su ujedno i javne osobe, tipa voditeljice, pjevačice, pa čak i starlete, variraju sigurno između 50 i 250 tisuća eura godišnje', napominje Ella.



Od supruga Charlesa Pearce naučila se pregovaranju, razumijevanju vrijednosti digitalnog oglašavanja, koliko vrijedi osoba, lajk, pratitelj.



'Kako mjeriti metriku i kako prema istoj izračunati korist i povrat za mene i za klijenta. On me je više naučio ove statističke stvari, a ja više volim kreativni dio. Ali Charles je iznimno intuitivan i inteligentan. Nisam u životu upoznala nekoga tko toliko zna o ovom svijetu kao što je on. Mnogi na golemim pozicijama mogu samo sanjati da imaju znanje koje je on stekao u svojih 20 godina. A o tome govori i krug njegovih bliskih suradnika, koji su jedni od najcjenjenijih biznismena na svijetu, kaže.