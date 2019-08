Ella Dvornik fotografijama iz Las Vegasa obilježila polugodišnjicu braka

S nekoliko dosad neobjavljenih fotografija naša modna i travel blogerica Ella Dvornik prisjetila se svoga i Charlesovog vjenčanja od prije pola godine u Las Vegasu

'Prije 5 godina kad smo se upoznali htio me je odvesti u Vegas da me oženi. Nisam imala vizu, sad je imam!! Postoji li bolji način za ovaj sretan završetak, nego da ga obilježimo jos sretnijim početkom? 3 godine smo se trudili organizirati vjenčanje, al pošto su nam obitelji na drugim krajevima Europe bilo je jako, jako teško. Tako učinismo što radimo najbolje, kako bi Frank rekao ‘we did it our way’. I evo nas... Samo nas dvoje, službeno je! UPRAVO VJENČANI', napisala je Ella, a da je njihova miljenica, koja je ostala s bakom Danijelom, makar u mislima s njima, mlada mama je pokazala zaključivši objavu s 'Balie volimo te!'.