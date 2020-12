Ella Dvornik je povećala usne i sve zabilježila kamerom: 'Možda sam budala, ali ne mogu protiv sebe'

Nakon što je operirala nos, naša uspješna influencerica Ella Dvornik odvažila se i na povećanje usana, a cijeli postupak je zabilježila kamerom i iskustva podijelila sa svojim obožavateljima

Naime, slavna blogerica i kći preminulog kralja funka detaljno je snimila zahvat ubrizgavanja dermalnih filera pomoću kojih je povećala svoje već pune usne.

'Nadam se da će moje iskustvo biti pozitivno... Možda shvatim da je sve ovo bilo nepotrebno, možda nekog od vas odgovorim da to napravi, a možda nekog i potaknem, nemam pojma. U svakom slučaju, odluka je apsolutno na vama, ja na ovo nikog ne nagovaram, niti mislim da bi itko to trebao raditi s 29 godina. Ja sam totalna budala što idem, ali ne mogu protiv sebe, užasno me zanima, i idem i je*o sve', poručila je Ella svojim pratiteljima u videu.