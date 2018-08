Ekscentrična dance ikona rasplesala Šibenčane

Usprkos najavi lošeg vremena sinoćnji koncert Róisín Murphy na Tvrđavi sv. Mihovila pokazao je da dobre vibracije tjeraju oblake!

Kao i gotovo na svakom koncertu ovo ljeto, Tvrđava je bila puna do posljednjeg mjesta, a publika je stigla iz cijele Hrvatske kao i inozemstva. Nestrpljivo iščekivanje trenutka kada će tvrđavom zavladati plesni ritam polako je preraslo u euforiju koja je svoj vrhunac dostigla u trenutku prvog Murphyjinog koraka na pozornici.

Od prvog takta Innocence svojim izgledom, stavom i energijom Róisín Murphy je u trenu očarala šibensku publiku i uvela ih u svijet maštovitih plesnih ritmova svojih pjesama. Glasom koji svakoj njenoj pjesmi daje dozu mističnosti, bez prestanka redala je uspješnice You Know Me, Ten Miles High, Like… Kroz različite glazbene žanrove i stilove svojih pjesama Murphy je još jednom pokazala da s razlogom nosi naziv britanske dance ikone. Posebice se to ogleda u neprestanom mijenjaju odjeće tokom koncerta i korištenje rekvizita na pozornici kojom se naglašava scenski dio nastupa koji prelazi u performans.

Od glazbene ode eri disco ritmova kroz pjesmu Plaything do Gone Fishing koja odzvanja zvukom ljeta – lako je prelazila granice žanrova i vremena dok je za sam kraj ostavila hitove iz Moloko ere Forever More i Sing it Back. Nakon dugotrajnog pljeska publiku je Róisín Murphy pozdravila s Flash of Light.

Energija koja proizlazi iz ekscentrične osobnosti ove dance ikone stvorila je na tvrđavi atmosferu koja će svima prisutnima zasigurno ostati u trajnoj memoriji.

Nakon koncerta publika se preselila pod tribine gdje ju je do kasno u noć budnom držala njemačka producentica i vokalistica, trenutno jedna od najzanimljivijih predstavnica europske scene elektroničke glazbe, DJ Perel.

Iako je sredina kolovoza, sezona dobrih vibraciji na Tvrđavi sv. Mihovila nije ni blizu svog kraja. Još se iščekuju nastupi Inner Circlea, Jessie Ware, Darka Rundeka u sklopu Changer festivala, a vrhunac ovogodišnje sjajne sezone na Tvrđavi je koncert Bryana Ferryja 5. rujna.