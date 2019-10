Edo Maajka: 'Svi žele univerzalne recepte koji djeluju odmah, želimo smršaviti gledajući televiziju i jedući burgere, a duhovni smo za druge, ne za sebe'

Od nesigurnog repera koji je sramežljivo zapisivao stihove u školsku bilježnicu postao je fenomen. Zaredali su se albumi, Porini, koncerti, stvorila se vojska fanova. Danas je jedan od najutjecajnijih glazbenika u regiji. Edo Maajka, pravim imenom Edin Osmić, u razgovoru za tportal progovorio je o tome kako izgleda njegov život kad ne radi, o svakodnevici u Zagrebu, ponavljanju tekstova pred nastup i vremenu koje provodi s obitelji

Da je Edo Maajka sjajan liričar i performer, odavno je poznato, a zadnjim albumom 'Put u plus' i koncertima koje održava sa svojom 'supergrupom' - Marijem Rašićem, Yogijem Lonichem, Tonijem Starešinčićem i Mirsadom Dalipijem - to je još jednom potvrdio. Jedan od svojih koncerata imat će i u Vintage industrial baru 31. listopada. Njegov dosad najuspješniji album 'No sikiriki' ove godine slavi 15. obljetnicu, a prvi album 'Slušaj mater' na dvostrukom LP izdanju s remasteriranim pjesmama bit će objavljen 11. listopada. Više je povoda za razgovor s njim, no Edo je ovog puta davao nešto kraće odgovore nego što smo navikli od njega.

Tko danas kupuje ploče?

Ja i ekipa koja voli vinil te taj zvuk. Mislim da će tržište vinila uvijek postojati i određeni ljudi uvijek će htjeti imati bitne albume na vinilu. Čak se i kazete vraćaju.

Koji je vaš odnos prema vinilu i što ste zadnje kupili od LP-a?

Sharon Jones, Daptone Records, onaj njezin božićni album. Prije toga naletio sam na rock-operu 'Gubec-beg' i isjeko' sam jako puno semplova s nje. Nik Oroši na vinilu, to je sve u zadnja dva tjedna.