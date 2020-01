Editors donose isključivo hitove na najveće solo gostovanje u Hrvatskoj

Omiljeni otočki bend grupa Editors za koji dan kreće na veliku turneju Greatest Hits u sklopu koje donose svoje najveće hitove u Malu dvoranu Doma sportova 8. veljače na najveće samostalno gostovanje kod nas

S biografijom ispunjenom globalnim hitovima i fantastično primljenim albumima došao je pravi tren da se istaknu sva najvažnija autorska dostignuća benda. Aktualni album “Black Gold" koji prati turneju ispunjen je najvećim hitovima i ujedno je retrospektiva dosadašnje uspješne karijere benda, kroz 13 pjesama objavljenih na njihovih šest studijskih albuma, kao i tri potpuno nove pjesme. Uz rock himne "Munich", "Smokers Outside The Hospital Doors", "Papillon", "Ocean of Night", „Sugar“, „Hallelujah (So Low), “A Ton Of Love“, „An End Has A Start“, tu su i nove stvari, himna ljetnih festivala "Frankenstein" i naslovni singl "Black Gold", a predstavljen je i nikad objavljeni "Upside Down".