Edita Majić nije jedina koja se zaredila: Evo koje su sve slavne ljepotice mir pronašle u samostanu

U određenom trenutku, kad im se učinilo da više ne mogu dalje, otkrile su čime će ispuniti svoje isprazne živote i okrenule se Bogu. Dugačka je lista imena poznatih koji su u najtežim trenucima okrenuli novu stranicu života. Glumica Edita Majić nije jedina ljepotica koja je odlučila postati časna sestra. To su napravile još neke svjetske ljepotice, a pogledajte o kome je riječ

Jedna od njih je Dolores Hart , danas 80-godišnjakinja. Zvali su je drugom Grace Kelly. Rođena je kao Dolores Hicks 1938. godine, ali je promijenila ime kad je počela dobivati filmske uloge, a to je bilo vrlo rano. Već s 18 godina glumila je u filmu 'Loving You' s Elvisom Presleyjem.

Ulaskom u samostan 1963. godine, tada 24-godišnja glumica šokirala je obitelj, prijatelje, pa i sam Hollywood. U to vrijeme bila je zaručena, imala je ugovor s poznatom filmskom kućom Metro Goldwyn Mayer i zarađivala je oko 5000 dolara tjedno. No srce ju je vuklo prema opatiji Regina Laudis, samostanu benediktinki u Connecticutu. Ondje se povukla nakon Broadwaya i uloge u predstavi 'The Pleasure of His Company', zbog koje je bila nominirana za nagradu Tony.

Godine 2013. objavila je biografiju 'The Ear of the Heart: An Actress’ Journey from Hollywood to Holy Vowsu', u kojoj je opisala svoj put od holivudske zvijezde u usponu do redovnice.