Ed Sheeran uzima pauzu od karijere, kaže da radi non stop od 2017. i da će se vratiti kad 'proživi malo'

Pop ikona Ed Sheeran objavio je u utorak da uzima pauzu od svoje glazbene karijere, dodajući da će se vratiti kada 'proživi malo više kako bi stvarno imao o čemu pisati'

'Radim non stop od 2017., tako da ću samo uzeti predah da putujem, pišem i čitam. Bit ću isključen s društvenim mreža, dok ne nastupi vrijeme za povratak', napisao je.

Sheeran, koji se nedavno oženio s dugogodišnjom djevojkom Cherry Seaborn, već je uzeo pauzu 2016.

Poznat je po hitovima poput 'Shape of You' i 'Castle on the Hill'.

Božić i Novu godinu čitateljima tportala čestitaju Davor Gobac, Boris Vujčić, Sunčana Glavak, Renato Petek…