Famozna, neponovljiva i potpuno nepredvidljiva antijunakinja Harley Quinn stigla je i do MAXtv videoteke, u kojoj možete pronaći i film prema istinitom događaju u kojemu su mediji i američke institucije od zaštitara junaka stvorili antijunaka

'Birds of prey' je uvrnuta priča koju je ispričala sama Harley na svoj način. Najgori, narcisoidni negativac iz Gothama, Roman Sionis, i njegova revna desna ruka Zsasz na pik su uzeli mladu djevojku Cassandru Cain (glumi je mlada debitantica Ella Jay Basco). Sionis i Zsasz u potrazi za Cass okreću grad naglavačke, a u pomoć joj priskače emancipirana Harley.

Harley Quinn, koju glumi odlična Margot Robbie, stiže u MAXtv videoteku iz DC-jevog univerzuma. Ovu antijunakinju već smo imali prilike gledati u filmu 'Suicide Squad', no ovoga puta, u režiji Cathy Yan, stiže bez Jokera, u pratnji svoje novooformljene grupe heroina i negativki.

No narcisoidnog Romana ne može svladati sama pa se udružuje s eroinama i negativkama Black Canary (Jurnee Smollett-Bel), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) i Renee Montoya (Rosie Pere).

U MAXtv videoteku je stigao i novi film Clinta Eastwooda 'Slučaj Richarda Jewella' snimljen prema stvarnim događajima tijekom Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine kada je nevin čovjek zarobljen u mašineriju moći nastalu spregom vladinih institucija i medija

U Centennial parku tijekom koncerta benda Jack Mack and the Heart Attack eksplodirala je bomba i usmrtila dvoje ljudi. Ozlijeđenih je bilo više od sto, no tragedija bi bila daleko veća da bombu skrivenu u ruksak nije zapazio zaštitar Richard Jewell (Paul Walter Hauser), koji je potom alarmirao policiju i pomogao evakuirati ljude iz neposredne blizine.

Nekoliko dana kasnije lokalni je dnevni list objavio tekst pod naslovom: 'FBI sumnja da je bombu postavio zaštitar heroj'. Stvari su se tada počele odvijati nevjerojatnom brzinom tako da je CNN pročitao cijeli članak na televiziji, a stručnjaci su navalili proučavati Jewella sa zaključkom da on zaista odgovara psihološkom profilu terorista koji se traži.