Na svom Instagram profilu, gdje je prati gotovo pola milijuna ljudi, blogerica i influencerica Ella Dvornik otkrila je da se odlučila na 36-satni post, a komentari obožavatelja podijeljeni su

'Sinoć sam krenula sa 36-satnim fastingom. Mislite da ću izdržati do sutra do 13 da ne pojedem ništa? Charles mi stalno namjerno priča o sendvičima, ali iskreno, začudo... uopće me ne mami. Inače, kad mi netko zabrani nešto, ja to odmah moram, ali izgleda da sam odrasla pa ni to više ne funkcionira. Ugl, čistim se! Jedino što sam pojela danas je waya probiotik i kava! Jel se itko od vas detoxira ili uživate u pretrpavanju?'