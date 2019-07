Dušan Bućan i Boris Veličan u sedlima prevalili 1200 kilometara i stigli do Crnog mora

Glumac Dušan Bućan i putopisac Boris Veličan uskočili su 14. lipnja u sedla i krenuli na 1200 kilometara dugu pustolovinu do Crnog mora. Na Facebook stranici 'Konjima do Crnog mora', na kojoj su putem objavljivali fotografije i videa s dogodovštinama, u srijedu su javili da su stigli do cilja

Jašući predivnim krajolicima, čemu svjedoče fotografije na njihovoj Facebook stranici, 'kauboji' su na konjima prošli kroz tri dražve – Hrvatsku, Srbiju i Rumunjsku.

Obzirom da se na njihovoj jahačkoj ruti prema Crnom moru našao i Beograd, grad poznat po dobroj noćnoj zabavi, dečki su našli vremena i za opuštanje.

U Rumunjskoj su se okušali i u poljoprivrednim poslovima pa je Boris njihovim kobilama Zeki i Divnoj ručnom kosom nakosio svježe trave, dok se Dušan ipak držao mehanizacije.

'Dva konja i dvije kobile. Tri države i 1200 kilometara. Tisuće komaraca i milijun uspomena... Jedno more koje nije ni malo crno i sa svakim valom oduzima dah', zaključili su dečki svoju pustolovinu na društvenim mrežama i zahvalili svima koji su ih pratili na njihovoj pustolovini.