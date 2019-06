Duhovitom objavom na Instagramu Mila Kunis i Ashton Kutcher demantirali napise o razvodu

Već se duže šuška kako u braku holivudskog para već duže vrijeme nešto ne štima, no tek nakon što je tabloid In Touch Weekly objavio kako su krenuli svatko svojim putem, Mila Kunis i Ashton Kutcher odlučili su stati na kraj tim lažnim objavama

Do sada se oko svih tih glasina nisu oglašavali, no, čini se da im je sve dozlogrdilo nakon posljednje objave američkog tabloida In Touch Weekly, koji sa sigurnošću tvrdi da je njihovoj ljubavi došao kraj.