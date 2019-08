Dubioza Kolektiv donosi isključivo hitove u Pulu!

Na deset dana do povratka u pulsku Arenu Dubioza Kolektiv otkrila je što će se naći na set listi koncerta koji je centralno glazbeno događanje ovog ljeta u Istri

Izuzetan interes publike, pogotovo iz Hrvatske i Slovenije bez sumnje će ispuniti amfiteatar do posljednjeg mjesta.

U ljeto 2015. Dubioza Kolektiv održala je legendaran koncert koji se do dan danas prepričava kao jedan od najboljih posljednjih desetljeća, a sad je došlo vrijeme da se taj nastup ustupi mjesto novoj i poboljšanoj verziji. Najveći bend naše regije u najljepšu Arenu stiže u subotu 10. kolovoza i sa sobom donosi dernek složen isključivo od najvećih hitova. Od otvarajuće “Volio BiH”, pa sve do gotovo 2 sata dugog koncerta Dubioza je sastavila ste listu na kojoj su se našle sve ključne pjesme poput “Vidi, vidi, vidi”, “Walter”, “Firma Ilegal”, “Blam”, “Vlast I policija”, “U.S.A.”, “Himna generacije”, “No Escape”, “Krivo je more 2”, “Kažu”, “Prvi maj” te, dakako “Kokuz”, “Brijuni” i njihov naklon velikim KUD Idijotima s pjesmom “Ja sjećam se”.



Najavu koncerta pogledajte ovdje: Dubioza kolektiv – Arena, Pula



Još jedan pokazatelj privrženosti Dubioze najvećem istarskom bendu svih vremena specijalno je gostovanje grupe Saša 21 koju predvodi Sale Veruda. Bend je dosad objavio izvrstan album „VD-i1“, a s obzirom da trenutno u studiju završavaju drugo izdanje možda publiku u Areni počaste ponekom novom pjesmom.



Većinu srpnja Dubioza je provela na turneji nastupajući u Španjolskoj, Italiji, Rumunjskoj, Norveškoj, Francuskoj, Belgiji, Češkoj i Bosni i Hercegovini, a neposredno prije Pule sviraju na festivalima Sonrias Baixas (Španjolska), Dranouter (Belgija) i Love Fest (Srbija). Koncert u Puli jedini je zasad najavljen u Hrvatskoj. U subotu, 10. kolovoza vrata Arene otvoriti će se u 19:00, Saša 21 će svoj nastup započeti u 20:30, a Dubioza Kolektiv u 21:30.



Ulaznice za koncert mogu se kupiti po cijeni od 120 kn do 9. kolovoza te 140 kn na sam dan koncerta. Kupci koji ulaznice plaćaju Mastercard® ili Maestro® karticama online preko Eventima ostvaruju popust od 10%. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online.