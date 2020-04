Zvijezda 'Charliejevih anđela' poput mnogih roditelja diljem svijeta se tijekom karantene suočavala s brojnim izazovima

Poznata američka glumica koja je u svijet showbizza ušla kao djevojčica, u nedavnom je intervjuu otkrila kako se tijekom izolacije zbog globalne pandemije koronavirusa morala boriti s bezbrojnim nesvakidašnjim situacijama.

Drew je ispričala kako se iznenadila da su njezine kćeri, Olive (7) i Frankie (6) odlično podnijele karantenu.

'Sjajno su to podnijele, a ako su one to dobro 'izgurale', nemam razloga ni ja biti nezadovoljna', rekla je.

Dodala je i da je stalno morala odgovarati na pitanja zašto se ne smiju vidjeti ili imati proslavu rođendana kod kuće.