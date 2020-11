Dosta vam je ružnih vijesti? Pokrijte se dekicom i ušuškajte ispred malih ekrana jer studeni nam donosi pregršt uzbudljivih serija

Možda vam je zbog izbjegavanja gužvi u trgovačkim centrima ili centrima gradova promaknulo to da se približava blagdanska sezona, ali kako ne biste ostali neinformirani, pobrinut će se u studenom televizijske mreže i streaming servisi. Srećom, u ponudi nisu samo serije blagdanske tematike

Ničija zemlja (No Man’s Land), HBO GO (1. studenog) Ničija zemlja prati građanski rat u Siriji kroz oči Antoinea, mladog Francuza u potrazi za svojom otuđenom sestrom za koju se smatra da je mrtva. Dok malo-pomalo razotkriva taj misterij, Antoine se pridružuje jedinici kurdskih žena boraca, neustrašivih žena i najveće noćne more Islamske države te s njima putuje na teritorij koji je okupirala Islamska država. Antoine se na svom putovanju susreće s pustolovima, špijunima i nevinim žrtvama pružajući jedinstven pogled na tragične događaje u Siriji te na njihov utjecaj na cijeli svijet. Sve epizode dolaze u HBO GO ponudu 1. studenoga.

Love and Anarchy, Netflix (4. studenog) U švedskoj komediji ambiciozna konzultantica Sofie dobiva zadatak modernizirati staru izdavačku kuću. Na novom poslu udana majka dvoje djece upoznaje mladog IT tehničara Maxa s kojim neočekivano započinje koketnu igru, a njihovi tajni međusobni izazovi tjeraju ih da rade stvari izvan društvenih normi. Igra započinje nedužno, ali kako postaju sve odvažniji, posljedice bi mogle imati ogromne razmjere.

Paranormal, Netflix (5. studenog) Netflixova prva originalna serija iz Egipta temelji se na seriji istoimenih triler romana autora Ahmeda Khaleda Tawfika, u kojima je radnja smještena u 1960-e. Ciničnom profesoru hematologije Refaatu Ismailu svijet se okrenuo naglavačke kad je počeo doživljavati paranormalne aktivnosti, jer su njegova cjeloživotna znanstvena uvjerenja time dovedena u pitanje. Ismaila počinje proganjati duh koji je možda povezan s njegovom prošlošću pa sa sveučilišnom kolegicom Maggie uranja u paranormalni svijet kako bi pokušao spasiti svoje najmilije od nizmjerne opasnosti u kojoj su se našli.

Razvratnik (Rake), Pickbox NOW (3. i 4. sezona 6. studenog, 5. sezona 13. studenog) Australska dramedija Razvratnik (Rake) nova je serijska pridošlica na Pickbox NOW usluzi koju možete pronaći u sklopu MAXtv-a. U glavnoj je ulozi australski glumac Richard Roxburgh (Van Helsing, Mission: Impossible 2) koji tumači razvratnika Cleavera Greenea, briljantnog, ali autodestruktivnog odvjetnika koji brani one neobranjive − od bigamista do ljudoždera i svega između. On je junak borbe protiv vjetrenjača, kako u sudnici, tako i u spavaćoj sobi. Cleaver Greene kralj je suprotnosti − njegova bivša žena misli da je neodgovoran i nepouzdan, a njegov sin smatra ga prijateljem. Porota ga smatra urnebesnim, a suci su šokirani njegovim ponašanjem. Pratimo njegove lude slučajeve, a usput i njegov komplicirani život pun poroka, pogrešaka i promašaja. Prve dvije sezone serije na Pickbox NOW dostupne su od Pickbox NOW od 23. listopada, 6. studenog stižu treća i četvrta, a peta i posljednja 13. studenog.

Mladi Sheldon IV (Young Sheldon IV), HBO GO (6. studenog) Za desetogodišnjeg Sheldona Coopera nije lako odrastati u istočnom Teksasu. Biti genijalan um kakav se rađa jedanput u generaciji, sposoban za naprednu matematiku i znanost, nije uvijek korisno u zemlji gdje kraljuju američki nogomet i crkva. I dok se ranjivi, daroviti i pomalo naivni Sheldon nosi sa svijetom, njegova vrlo normalna obitelj mora pronaći način da se nose s njim. Njegov otac George pokušava se snaći kao srednjoškolski trener američkog nogometa i kao otac dječaka kojeg ne razumije. Sheldonova majka Mary žestoko štiti i odgaja svog sina u gradu u koji se on jednostavno ne uklapa. Sheldonov stariji brat Georgie trudi se najbolje što može u srednjoj školi, ali teško je biti kul kad pohađaš iste predmete kao tvoj čudni 10-godišnji brat. Naposljetku, tu je Sheldonova sestra blizanka Missy koja katkad zamjera što Sheldon dobiva svu pozornost, ali također ostaje jedina osoba koja Sheldonu može pouzdano reći istinu. Tijekom 11 godina u 'Teoriji velikog praska' publika je upoznala legendarnog, ekscentričnog i nevjerojatnog Sheldona Coopera. Ova humoristična serija daje nam priliku da se upoznamo s njim u djetinjstvu kada tek kreće na svoj nevini, nespretni i nadbudni put prema čovjeku kojim će postati. Premijera je 6. studenog HBO GO-u, gdje petkom možete potražiti novu epizodu.

Romul (Romulus), HBO GO (7. studenog) Putovanje u povijest, legendu i revoluciju ROMUL smješteno je u 8. st. pr. n. e. na obali rijeke Tiber, gdje se smjestio primitivan i brutalan svijet, a o sudbini ljudi odlučuje nemilosrdna moć prirode i bogova. Snimljena na arhaičnom latinskom, ROMUL je priča o ovome svijetu putem očiju troje ljudi koje su označili smrt, usamljenost i nasilje: Iemosa, Wirosa i mlade vestalke Ilije. Dok ovi muškarci i žena uče kako oblikovati vlastite sudbine umjesto da pasivno trpe hirove sudbine, divlja i zaštitnički nastrojena ženska figura vodi formiranje novoga društva postavljajući temelje za jedno od najvećih carstava u povijesti. ROMUL je epska priča o nastanku Rima ispričana na još neviđen način. Premijera prve dvije epizode 7. studenoga na HBO GO-u. Subotom po dvije nove epizode u HBO GO ponudi.

Undercover / 2. sezona, Netflix (9. studenog) Manje od godinu dana nakon događaja iz prve sezone belgijsko-nizozemske krimi serije, Kim (Anna Drijver) radi za organizaciju Human Rights. Istraživanje ilegalne trgovine oružjem u Siriji, u kojem joj pomaže bivši kolega Bob (Tom Waes), vodi je do ranča El Dorado u belgijskim ravnicama. Bob se ubacuje kao prikriveni agent i pokušava zbližiti s braćom Berger koja trguju oružjem. Za to vrijeme Ferry (Frank Lammers) iza rešetaka nastavlja potragu za pravim identitetom tajnih agenata koji su ga uhitili.

Sve njene tajne (The Secrets She Keeps), Pickbox NOW (9. studenog) Dvije žene sasvim se slučajno susretnu u supermarketu u bogatom predgrađu Sydneyja. Iste dobi, obje su trudne, s istim terminima poroda. Meghan je glamurozna influencerica, a njezin je muž poznati sportski novinar. Agatha radi u dućanu te jedva preživljava, a otac njezina djeteta jest mornar koji i ne zna da će postati otac. Obje žene imaju tajnu i obje su spremne na sve kako bi je sačuvale, no njihovi svjetovi sudarit će se s velikim posljedicama. Seriju pratite na Pickbox NOW usluzi koju možete pronaći u sklopu MAXtv-a.

Dash & Lily, Netflix (10. studenog) Blagdanska romantična komedija temelji se na romanu za mlađu odraslu populaciju Dash & Lily's Book of Dares, autora Rachel Cohn i Davida Levithana. Dash (Austin Abrams) i Lily (Midori Francis) dvoje su stranaca koji se upoznaju preko bilježnice ostavljene na polici knjižnice i prolaze kroz niz izazova koji ih na kraju spoji.

Industrija (Industry), HBO i HBO GO (10. studenog) 'Industrija' uzbudljivo uranja u svijet međunarodnih financija s gledišta ambicioznih mladih ljudi u svojim dvadesetima koji se bore osigurati svoju budućnost. Serija prati skupinu mladih diplomaca koji se natječu za ograničeni skup stalnih pozicija u vrhunskoj investicijskoj banci u Londonu – ali granice između kolega, prijatelja, ljubavnika i neprijatelja ubrzo se zamagljuju dok uranjaju u kulturu tvrtke koju jednako definiraju seks, droga i ego koliko i ponude i dividende. Kako se članovi skupine uspinju i padaju, moraju odlučiti je li sve samo u novcu. Serija premijerno na HBO, kojega možete gledati u sklopu MAXtv-a, stiže 10. studenog.

The Liberator, Netflix (11. studenog) Animirana ratna drama, temeljena na istoimenoj nefikcijskoj knjizi Alexa Kershawa, smještena je u Drugi svjetski rat. U seriji pratimo časnika američke vojske Felixa Sparksa kroz svezničku invaziju na Italiju i konačno oslobođenje Europe.

The Minions of Midas, Netflix (13. studenog) Radnja španjolske kriminalističke drame, temeljene na istoimenoj kratkoj priči Jacka Londona, vrti se oko biznismena milijunaša Victora Genovésa ucjenjenog od kriminalne organizacije i prisiljenog na težak izbor – ili će milijune prebaciti na anonimni račun, ili će nevini ljudi biti ubijeni.

The Crown / 4. sezona, Netflix (15. studenog) Četvrta sezona epske kraljevske drame koja prati vladavinu kraljice Elizabete II tijekom druge polovice 20. stoljeća, smještena je u osamdesete godine prošlog stoljeća. U novoj sezoni pratimo kraljičin sukob s Margaret Thatcher i buran brak princa Charlesa i Diane Spencer.

Mr. Robot IV (Mr. Robot IV), HBO GO (15. studenog) Dugoočekivana četvrta sezona 'Mr. Robota' dovodi kritički hvaljenu dramsku seriju nagrađenu Zlatnim globusom do uzbudljivog završetka. Rami Malek ponavlja ulogu koja ga je proslavila kao Elliot Alderson, inženjer kibersigurnosti kojeg je tajanstveni Mr. Robot (Christian Slater) regrutirao u podzemnu hakersku skupinu usmjerenu na poticanje globalne revolucije. Posljednja sezona započinje nakon poništavanja zloglasnog hakiranja Five/Nine čiji je cilj bio multinacionalni konglomerat E Corp u pokušaju brisanja svjetskog duga. Sad kad se ekonomija oporavila, Elliot i Mr. Robot ujedinjuju se kako bi svrgnuli najbogatije od 'jedan posto' najbogatijih i spasili svijet od moćne skupine ljudi koja iz sjene kontrolira naše živote. Cijela sezona dolazi u HBO GO ponudu 15. studenoga.

Malena sjekira (Small Axe), HBO GO (15. studenog) Antologijsku seriju kreirao je i režirao Oscarom nagrađeni redatelj Steve McQueen (12 godina ropstva), a ona pripovijeda osobne priče o londonskoj zapadnoindijskoj zajednici od kraja 1960-ih do sredine 1980-ih. Naslov je izveden iz jamajkanske poslovice poznate na cijelim Karibima, 'Ako ste vi veliko stablo, mi smo malena sjekira'. 'Malena sjekira' također je naslov pjesme Boba Marleyja s albuma 'Burnin'' iz 1973. godine njegove grupe 'The Wailers'. To znači da relativno marginalni ili mali glasovi neslaganja mogu uspješno izazvati snažnije glasove. Steve McQueen kaže: 'Smatrao sam da ove priče treba dijeliti. Želio sam ponovno doživjeti, procijeniti i istražiti putove koje su moji roditelji i prva generacija Zapadnih Indijaca prošli da bi me doveli do toga da danas sebe smatram crnim Britancem.' Premijera 15. studenoga na HBO GO-u, nedjeljom nova epizoda u HBO GO ponudi.

We Are the Champions, Netflix (17. studenog) Rainn Wilson iz sitcoma 'U uredu' izvršni je producent ove reality serije koja na male ekrane donosi neke od najbizarnijih natjecanja za koja vjerojatno niste znali da uopće postoje, poput natjecanja s kotrljajućim sirom, psećeg plesa ili skakanja žaba.

Njegova mračna građa II (His Dark Materials II), HBO i HBO GO (17. studenog) Druga sezona serije počinje nakon što je lord Asriel (James McAvoy) otvorio most u novi svijet, a Lyra (Dafne Keen), potresena zbog smrti najboljeg prijatelja, prati Asriela u nepoznato. U neobičnom i tajanstvenom svijetu upoznaje Willa (Amir Wilson), dječaka iz našeg svijeta koji također bježi od mučne prošlosti. Lyra i Will saznaju da su njihove sudbine povezane s ponovnim susretom Willa i njegova oca, no na putu neprestano nailaze na zapreke dok se oko njih sprema rat. U međuvremenu, gđa Coulter (Ruth Wilson) traži Lyru, odlučna da je dovede kući pod svaku cijenu. Druga sezona na HBO, kojega možete gledati u sklopu MAXtv-a, stiže 17. studenog.

Metalna zvijezda III (Tin Star III), HBO GO (25. sudenog) Prva i druga sezona 'Metalne zvijezde' pripovijedaju priču o Jimu Worthu (Tim Roth), bivšem britanskom detektivu i policajcu na tajnom zadatku koji je svoju obitelj doveo u Kanadu kako bi izgradio bolji život u ovom zabačenom, često divljem okruženju. U prvoj sezoni njegovu želju za mirom razbija brutalno ubojstvo člana obitelji – sustigla ga je prošlost i ovaj šokantni čin nasilja otkriva mračne i opasne tajne. Jim nije čovjek kakvim ga smatramo, nego je zapravo Jack – profesionalno ime za njegov alkoholičarski alter ego – čovjek nepredvidiviji, karizmatičniji i beskrajno opasniji nego što smo mogli zamisliti. U trećoj sezoni Jack, Angela i Anna vraćaju se u UK dvadeset godina nakon odlaska kako bi se suočili sa zlokobnom istinom od koje su pobjegli. Tajne koje skrivaju ugrožavaju skupinu opasnih kriminalaca koji i dalje djeluju u Liverpoolu. Cijela sezona dolazi u HBO GO ponudu 25. studenoga.

Stjuardesa (The Flight Attendant) / prve 3 epizode, HBO GO (26. studenog) Mračna triler-komedija temeljena na najprodavanijem romanu Chrisa Bohjalije o tome kako se cijeli život može promijeniti u jednoj noći. Stjuardesa Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) budi se u svojoj hotelskoj sobi u Dubaiju, mamurna od prethodne noći, a pokraj nje leži mrtvo tijelo. Bojeći se zvati policiju, ona nastavlja svoje jutro kao da se ništa nije dogodilo pridružujući se ostalim stjuardesama i pilotima na putu u zračnu luku. U New Yorku je dočekuju agenti FBI-a koji je ispituju o njezinu nedavnom presjedanju u Dubaiju. I dalje nesposobna rekonstruirati noć, počinje se pitati bi li ona mogla biti ubojica. Prve tri epizode dolaze u HBO GO ponudu 26. studenoga, a nove epizode potražite četvrtkom u HBO GO ponudi.

Persona (Sahsiyet), Play Premium Nagrađivana kriminalistička mini-serija, za koju je glavni glumac Haluk Bilginer osvojio Emmy za najboljeg glumca, na IMDb-u je svrstana na 24 mjesto najboljih serija svih vremena. Radnja prati Agâha, 65-godišnjeg umirovljenika kojemu je upravo dijagnosticiran Alzheimer. Shvati da je dobio priliku da počini ubojstvo koje je planirao godinama. Neće pamtiti svoj zločin i neće se zbog njega kajati. Nevra je policajka u Odjelu za ubojstva kojoj Agâhova odluka o ubojstvu promijeni život. Movu seriju gledajte na Play Premiumu u sklopu MAXtv-a.

Bez love (Brassic), Play Premium Ako su vas osvojili 'Besramnici' ('Shamless'), obožavat ćete se družiti i s ekipom 'Bez Love'. Odlična glumačka postava s Josephom Gilgunom ('ThisisEngland', 'Mistfits') i Dominicom Westom ('The Affair'), na komičan način prikazuje avanture Vinnieja i Dylana, najboljih prijatelja koji su zajedno odrasli smišljajući zabavu na ovoj ili onoj strani zakona. No kad Dylanova djevojka odluči pronaći bolji život za sebe i svoje dijete, Dylan će se morati suočiti s najtežom odlukom u životu. Avanture Vinnieja i Dylana pratite na Play Premiumu u sklopu MAXtv-a.

Sanjalica (Daydreamer), Play Premium Turska humoristična serija o mladoj djevojci Sanem koja sanja o tome da postane spisateljica, no roditelji je prisile da bira između dogovorenog braka i pronalaska odgovarajućeg posla. Odlučuje se za posao i pronalazi ga u marketinškoj agenciji, a ubrzo se zaljubi u svog šefa. Serija je dobila brojna priznanja diljem svijeta. Mladi glumac Cam Yaman osvojio je tri nagrade za najboljeg glumca u humorističnoj seriji, jednako kao i njegova partnerica u seriji, Demet Özdemir. Dogodovštine mlade Sanem možete pratiti na Play Premiumu u sklopu MAXtv-a, gdje vas svaki dan očekuje nova epizoda.

Žena / 3. sezona, Play Premium U završnoj trećoj sezoni megapopularne turske serije, snažna i odvažna, naša heroina suočit će se sa svim demonima iz prošlosti kako bi osigurala sretnu budućnost svojoj djeci. Napet kraj druge sezone ostavio je gledatelje u neizvjesnosti. Prometna nesreća u kojoj su teško nastradali Bahar, Sarp, Arif i Hatice ostavila nas je zapanjene u napetom iščekivanju da što prije saznamo što se dogodilo glavnim junacima. Bahar se vraća jača nego ikad. Ne propustite saznati kakva će sudbina zadesiti glavne likove. Hoće li nesreća i bolest promijeniti Baharine osjećaje prema ocu njezine djece ili će ga i dalje prezirati što ju je ostavio? Hoće li bezdušna Širin promisliti o svojim postupcima i poboljšati se ili će ići do kraja u svom zlom naumu. Kakav će kraj doživjeti Enver, Hatice i Arif? Hoće li Doruk i Nisan napokon živjeti u sretnoj obitelji? Seriju koja je osvojila srca milijuna gledatelja, ali i brojne nagrade, gledajte ekskluzivno na Play Premiumu u sklopu MAXtv-a.

Državni službenik, Play Premium Moderna i uzbudljiva priča o agentima srpske obavještajno-sigurnosne agencije koji svakodnevno uklanjaju najopasnije prijetnje državi. Prva serija na ovim prostorima koja se bavi tematikom rada tajnih službi i života njihovih agenata odmah je oduševila gledatelje te su njeni kreatori, Predrag Antonijević ('Ubice mog oca') i Dimitrije Vojnov ('Mali Budo'), odmah počeli raditi na drugoj sezoni. Glavni protagonist serije je nagrađivani srpski glumac Milan Marić ('Jutro će promijeniti sve'). Regionalnu premijeru serije pratite na Play Premiumu u sklopu MAXtv-a.

Nancy Drew, Play Premium Nova intrigantna CW serija o Nancy Drew, kultnom liku iz popularnih romana američkog autora Edwarda Stratemeyera. Mlada Nancy radi u lokalnom restoranu i radi planove za odlazak na koledž. No misteriozno ubojstvo koje ostavi u šoku sve građane, Nancy poveže s davnom tragedijom koja je zahvatila njihov gradić. Najnoviju verziju priče o teen detektivki gledajte ekskluzivno na Play Premiumu u sklopu MAXtv-a.