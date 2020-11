Doris Pinčić pokazala u čijem društvu najviše uživa vikendom: 'Kad te preplavi čista radost'

Neradni vikend voditeljica Doris Pinčić odlučila je provesti u rodnom Zadru, a tamo je uživala u sunčanom i toplom vremenu u najdražem mogućem društvu

Zgodna 32-godišnjakinja jedva je čekala uskočiti u nešto ležernija izdanja, pa je odjenula omiljenu udobnu trenirku i s kćerkicom Gitom prošetala do rive gdje je popila kavu na suncu.

Dala je time još jednom do znanja da joj je majčinska uloga nešto najbitnije na svijetu i da je neizmjerno zahvalna što se u njoj ostvarila.

'Nekad kada gledam Donata, tako sam sretna što sam mama, mene to ispunjava. Obožavam posao koji radim i vrlo sam zahvalna što imam toliko posla, ali mislim da bez djeteta ne bih bila potpuna. Ne mislim da to vrijedi za sve žene, ali u mojem slučaju je to tako', rekla je jednom prilikom poznata Zadranka.