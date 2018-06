Donald Trump oglasio se oko navodne plastične operacije svoje supruge Melanije

Dugo prije no što je potvrđeno da je prva dama Amerike, Melania Trump bila na operaciji embolizacije dobroćudnog tumora bubrega, mediji su nagađali zašto se nije pojavljivala neko vrijeme u javnosti. Navodilo se tada i kako se podvrgla plastičnoj operaciji, a sada je cijelu stvar iskomentirao njezin suprug, Donald Trump

‘Ona je dobro’, započeo je Trump, a onda dodao: ‘No, mediji su imali razne verzije priče oko njezina stanja. Govorili su se podvrgnula plastičnoj operaciji lica. Ne, nije. Rekao bih vam da je to učinila. To se ne bi moglo tako dugo sakriti.’

Otresiti predsjednik Trump dotaknuo se i teme lažnih vijesti kojima mediji bombardiraju članove njegove obitelji, a posebice suprugu Melaniju.

‘Govorili su i da me supruga napustila, da se iz Bijele kuće preselila natrag u New York. Jedina stvar koju nisu rekli je istina, a to je da Melania želi svoj privatni život držati podalje od medija i javnosti’, zaključio je Donald Trump.