Domenica: 'Obožavam ih i slušam, ali stvarno se nisam vidjela kao pjevačica Magazina'

Pjevačica je trebala imati super ljeto po broju koncerata i po angažmanima, poput mnogih svojih kolega, no proteklih mjeseci se, kaže, odmorila, jer su joj zadnje tri godine bile godine bile ispunjene obavezama i putovanjima. Uzdanica hitmejkera Tončija Huljića pričala je o tome kako se odlučila za pjevačku karijeru, je li je bilo strah Tonča Huljića i kakvog dečka bi voljela imati

Mlada zvijezda iz 'tvornice talenata' Tončija Huljića oduvijek se, kaže, divila radu hitmejkera.

'Voljela sam sve što radi, ali nikad nisam razmišljala u tom smjeru 'ja bih s njim voljela raditi'. Nikad nisam htjela biti pjevačica. Nisam mislila da ću se baviti ovim profesionalno. Ali nekako sve mi se tako poklopilo da sam ipak se upustila u to. Tonči me već par puta prije Ivana pitao: 'Oćeš li krenuti, oćeš li da nešto radimo'. Meni je to uvijek bila panika, nekako nisam bila spremna na to. Možda sam bila još mlada pa mi je to nekako sve bilo previše. Ali kako sam nekako sa strane dobivala to iskustvo i sigurnost što sam odradila stvarno puno gaža, kad me Ivan pitao promislila sam 'ajde ovo je već drugi put da me netko pita. Nije mi problem pjevati, možda će mi najveći problem biti davati intervjue. I kako ću sad doći pred ljude koji će pitati koja je ovo Domenica. Kao što ću tim ljudima reći'. To mi je bila najveća panika, to cijelo ljeto, jer nisam znala što me čeka. S nastupom na Splitskom festivalu dobila sam toliku neku pozornost na koju nisam navikla. U jednu ruku je sve to bilo stresno, nositi se sa svim tim, ali nekako sad mi je toliko prirodno i uopće ne razmišljam o tome. Sad mi je to dio posla, nekako mislim da sve dolazi s vremenom i iskustvom', priznaje pjevačica.