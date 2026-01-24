Do nedavno su bili nasmiješeni zajedno, a sada se razvode: Došao je kraj kraljevskom braku nakon 25 godina

Iako su se još prošle godine nasmiješeni pojavljivali u javnosti, nizozemski princ Bernhard i princeza Annette iznenadili su objavom da se rastaju nakon četvrt stoljeća zajedničkog života
Princ Bernhard i princeza Annette od Orange-Nassaua odlučili su okončati brak nakon 25 godina. Vijest o razvodu objavljena je u petak, 23. siječnja, na službenim stranicama nizozemske kraljevske obitelji.
‘Nakon 25 godina braka odlučili smo se razvesti. Ovu odluku donosimo sporazumno i uz međusobno poštovanje. Nastavit ćemo se zajedno brinuti o našoj troje djece. Unatoč tome, riječ je o teškom koraku, zbog čega molimo za razumijevanje i poštivanje naše privatnosti’, stoji u službenom priopćenju.
Poruku su potpisali ‘Bernhard van Oranje i Annette Sekrève’, pri čemu je princeza upotrijebila svoje djevojačko prezime.
Zajednički život daleko od prvih linija dvora
Princ Bernhard sin je princeze Margriet, kćeri nekadašnje kraljice Juliane, te je rođak aktualnog nizozemskog kralja Willema-Alexandra. Iako je nekoć bio u liniji nasljeđivanja, to se promijenilo 2013. godine nakon abdikacije kraljice Beatrix, kada su djeca princeze Margriet, uključujući Bernharda, prestala biti članovi Kraljevske kuće.
Par se upoznao tijekom studija, a vjenčali su se u srpnju 2000. godine. Nakon građanskog vjenčanja 6. srpnja, crkveni obred održan je dva dana kasnije u katedrali svetog Martina u Utrechtu.
Zajedno imaju troje djece: Isabellu, rođenu 2002., Samuela iz 2004. i Benjamina, rođenog 2008. godine. Djeca nemaju kraljevske titule i nose prezime van Vollenhoven.
Iako princ Bernhard rijetko sudjeluje u službenim kraljevskim obvezama te se bavi poduzetništvom, redovito se pojavljuje na obiteljskim događanjima. Tako su on i Annette još u travnju 2025. zajedno viđeni na proslavi Dana kralja u Doetinchemu, gdje su pozirali nasmijani, s Bernhardovom rukom oko Annette.