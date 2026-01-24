NEMA NAZAD

Do nedavno su bili nasmiješeni zajedno, a sada se razvode: Došao je kraj kraljevskom braku nakon 25 godina

M.D.

24.01.2026 u 21:39

Princ Bernhard i princeza Annette
Princ Bernhard i princeza Annette Izvor: Profimedia / Autor: Bruno Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Iako su se još prošle godine nasmiješeni pojavljivali u javnosti, nizozemski princ Bernhard i princeza Annette iznenadili su objavom da se rastaju nakon četvrt stoljeća zajedničkog života

Princ Bernhard i princeza Annette od Orange-Nassaua odlučili su okončati brak nakon 25 godina. Vijest o razvodu objavljena je u petak, 23. siječnja, na službenim stranicama nizozemske kraljevske obitelji.

‘Nakon 25 godina braka odlučili smo se razvesti. Ovu odluku donosimo sporazumno i uz međusobno poštovanje. Nastavit ćemo se zajedno brinuti o našoj troje djece. Unatoč tome, riječ je o teškom koraku, zbog čega molimo za razumijevanje i poštivanje naše privatnosti’, stoji u službenom priopćenju.

Poruku su potpisali ‘Bernhard van Oranje i Annette Sekrève’, pri čemu je princeza upotrijebila svoje djevojačko prezime.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Zajednički život daleko od prvih linija dvora

Princ Bernhard sin je princeze Margriet, kćeri nekadašnje kraljice Juliane, te je rođak aktualnog nizozemskog kralja Willema-Alexandra. Iako je nekoć bio u liniji nasljeđivanja, to se promijenilo 2013. godine nakon abdikacije kraljice Beatrix, kada su djeca princeze Margriet, uključujući Bernharda, prestala biti članovi Kraljevske kuće.

Par se upoznao tijekom studija, a vjenčali su se u srpnju 2000. godine. Nakon građanskog vjenčanja 6. srpnja, crkveni obred održan je dva dana kasnije u katedrali svetog Martina u Utrechtu.

Princ Bernhard i princeza Annette
  Princ Bernhard i princeza Annette
  Princ Bernhard i princeza Annette
Princ Bernhard i princeza Annette Izvor: Profimedia / Autor: PPE/rpe/emst / Sipa Press / Profimedia

Zajedno imaju troje djece: Isabellu, rođenu 2002., Samuela iz 2004. i Benjamina, rođenog 2008. godine. Djeca nemaju kraljevske titule i nose prezime van Vollenhoven.

Iako princ Bernhard rijetko sudjeluje u službenim kraljevskim obvezama te se bavi poduzetništvom, redovito se pojavljuje na obiteljskim događanjima. Tako su on i Annette još u travnju 2025. zajedno viđeni na proslavi Dana kralja u Doetinchemu, gdje su pozirali nasmijani, s Bernhardovom rukom oko Annette.

