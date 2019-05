Dirljiva posveta 'zaboravljene' Trumpove kćeri: 'Danas ne bi bila gdje jesam bez tvoje bezuvjetne ljubavi'

Američki predsjednik nikada nije krio koliko je zahvalan svojoj bivšoj supruzi Ivani Trump, koja mu je rodila troje djece, no isto mišljenje nikada nije imao i o Marli Maples, zbog koje ga je Ivana i ostavila. Marla mu je rodila kći Tiffany, no s njom Donald Trump i nema pretjerano blizak odnos, kao što ima s ostalom djecom. Budući da su Tiffany Trump i Marla Maples većinu života provele same, ne čudi njihova bliskost

Iako mu je rodila kćer Tiffany, američki predsjednik Donald Trump s bivšom suprugom Marlom Maples i nije ostao u pretjerano dobrim odnosima. Za razliku od odnosa s njom, s prvom suprugom Ivanom Trump, koja mu je rodila kćer Ivanku i sinove Donalda Jr. i Erica, i danas je izrazito povezan i blizak, čak toliko da upravo nju često traži savjete.

S druge strane Tiffany Trump odrastala je daleko od oca, braće i sestara, samo uz majku Marlu, stoga ne čudi da su majka i kći postale izrazito bliske i povezane. Upravo svojoj majci Tiffany je zahvalna na svemu, a sada je to i javno svima dala do znanja.

Na svom Instagram profilu Tiffany je objavila zajednički fotografiju s majkom, na kojoj su njih dvije i jednako odjevene - u crne hlače i ružičaste kožne jakne. Uz fotografiju Tiffany Trump napisala je majci i dirljivu posvetu povodom Majčinog dana: