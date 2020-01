Dirljiva objava Anje Šovagović Despot u znak sjećanja na voljenog oca

View this post on Instagram

“K’o san je prošla naša predstava. Naši su glumci, k’o što rekoh, bili sve sami dusi i rastopiše se u zrak, u puki zrak, u ništa; a, poput krhke građe ovog privida i kule što se dižu nebu pod oblake, raskošne palače i gordi hramovi, i sav zemaljski globus, da, i sve što na njemu je, sve će se rasplinut, i k’o što je izblijedila tu ova parada nestvarna, za sobom neće ostaviti ni oblačka. Mi smo ista tvar od koje snovi sazdani su; i to malo našeg života snom se zaokružuje.” FABIJAN ŠOVAGOVIĆ 1.1.2001./1.1.2020.🙏 #fabijanšovagović #tata❤️ #prospero #miranda #oluja #shakespeare #godišnjica #odlazak #memories #novagodina #snovi #sokol #kosanjeprošlanašapredstava #duh #spirit #love❤️ #počivaoumirubožjem🙏