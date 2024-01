Dino Jelusić na rubu suza progovorio o neočekivanom problemu uoči finala

'Ostali smo na HRT-u dok se nije zatvorio da odaberemo što će Jakov pjevati', rekao je Dino i pojasnio u kakvom su se problemu našli:

'Na prvu to nije bilo to, a na drugu je to postalo lagano, a na treću dobijete to što ste čuli danas. Ne znam tko bi u dan i pol pod ovakvim presingom uspio naučiti pjesmu i ovako je izvesti. Jakov nikad ne zezne, to je nešto predivno, zato postoji razlog zašto ja vjerujem u njega. Ubio me s ovim.'