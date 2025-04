Devin Juraj pobjedio kao latino zavodnik Maluma: 'Ovo je bio nastup – deset od deset'

Nakon emisije, Devin je podijelio svoje dojmove : 'Na nastupu kao Maluma mi je bilo fantastično. Točka kao ‘El Préstamo’ od Malume je meni bila izuzetno bitna jer tu pjesmu slušam od 2018. godine i gajim jednu ogromnu ljubav. To je pjesma koja mene i dan-danas motivira da naučim španjolski i vjerujem da sad, sa znanjem tog teksta napamet, ću ga možda i naučiti. Drago mi je da se sav trud za ovu točku isplatio. Jer, na kraju krajeva, najbitnije mi je da zabavim sve i mislim da sam to uspio danas', zaključio je Devin.

Pobjednik prethodne epizode, Igor Cukrov , ovoga puta transformirao se u glazbenu divu Terezu Kesoviju s pjesmom 'Što je ostalo od ljubavi'. 'Tereza je više od pjevačice – ona je ikona. Kako ću ja to vokalno izvući, ne znam…', priznao je Igor, prije nastupa, no s uspjehom je odradio i ovaj nimalo jednostavan zadatak. 'Igore, jesi li ti dečko normalan?! Glazbu slušamo ušima, ali je doživljavamo kožom. Meni se danas koža ježila, to je bila prava stvar', poručio je Mario.

Za kraj večeri, publiku i žiri ostavila je bez daha Mada Peršić kao Bruce Springsteen s pjesmom 'Dancing in the Dark'. 'Jako sam zadovoljna što sam dobila Brucea. Ja dosta ulazim u filozofiju svega, pa mi se sviđa taj njegov odmak. Kad njega gledaš – sav se nekako uspališ! Sviđa mi se njegova direktnost, ta eksplozivna energija. Ja sam suptilnija, a Bruce je bez šale – samo rock', zaključila je Mada koja je svojim rokerskim izdanjem osvojila žiri.

'Postoje neke pojave na rock sceni o kojima ne treba trošiti riječi, a jedna od takvih pojava je sigurno Bruce Springsteen – kao čovjek, pojava i umjetnik. Ti si uzela to sve i donijela na jedan svoj način. Je li to nuklearno? Ma to je atomska bomba nekakve vrste! U svakom slučaju, bila si fantastična – i to se osjetilo u cijelom ovom prostoru i studiju. Zaista si energetska bomba', zaključio je Goran.