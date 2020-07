Demi Moore progovorila o svojim propalim brakovima i priznala da je u svakome od njih izgubila i dio sebe

Nakon što se čak tri puta udavala, holivudska glumica tvrdi kako je napokon naučila kako se oporaviti od propalih veza. Tijekom njezina gostovanja na radio postaji SiriusXM, u showu The Jess Cagle Show, Demi Moore je rekla da je, nakon što je bila u braku s Ashtonom Kutcherom, Bruceom Willisom i Freddyjem Mooreom, napokon shvatila da prvo mora voljeti sebe kako bi mogla voljeti i nekoga drugoga

Osim što se raspričala o svojoj biografiji 'Inside Out', koja već mjesecima podiže prašinu zanimljivim i intimnim detaljima, voditeljima je otkrila kako je u svakom od propalih brakova izgubila i dijelić sebe, trudeći se postati ono što je mislila da njezin tadašnji suprug od nje želi.

'Mislim da je to proces, možda će zvučati kao kliše, no to je doista proces u kojem učite da zavolite samog sebe. Da prihvatite sebe onakvima kakvi jeste. Što se mene tiče, ja sam se mijenjala toliko puta iznova kako bi se uklopila u viziju nečega što sam mislila da drugi želi', rekla je Demi Moore.

Holivudska glumica iza sebe ima tri propala braka. Prvi je bio s Freddyjem Mooreom, za kojeg se udala 1981. i rastala već tri godine kasnije. Nakon njega došao je Bruce Willis, s kojim je u braku provela 13 godina i dobila tri kćeri, a svatko svojim putem odlučio je krenuti 2000. godine.