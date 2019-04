Sjajni nizozemski alternativni rock bend De Staat dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak 29. listopada, u sklopu Bubble Gum turneje koja prati aktualni album

Bend uz vokalista, tekstopisca i gitarista Torrea Florima čine i gitarist Vedran Mircetic, basist Jop van Summeren, multi-instrumentalist Rocco Hueting i bubnjar Tim van Delft. Torre ga je osnovao kao izazov nakon svog solo projekta, nakon čega je s bendom De Staat objavio prvijenac 'Wait For Evolution'.

Kroz sljedeća tri hvaljena albuma, 'Machinery' iz 2011., 'I_Con' koji je uslijedio 2013., te 'O' iz 2016., koji je proglašen albumom godine u zemlji, sa singlom godine 'Make The Call, Leave It All' , bend je stvorio kameleonski brend rocka. Takav zvuk je potpuno njihov i kreirali su ga između utjecaja koje su na njih ostavili svi od Talking Heads, Rihanne, preko Nine Inch Nails i Radioheada, Michaela Jacksona, RunDMC-a do Soulwaxa.