Danijela Martinović se starom fotografijom još jednom prisjetila početaka karijere

Večeras sam u 18.30.na Tv Kanal 5 Makedonija u emisiji @edennaeden kod nezaboravnog Žare Puno smjeha,pjevanja ,anegdota ,malo plesa ,Šalabahter Života i najava mog koncerta 14.2.2020.u Makedonskom Narodnom Teatru .