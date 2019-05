[VIDEO] Danijela Martinović najavila veliki životni zaokret

Već je gotovo tri desetljeća među najuspješnijim i najomiljenijim pjevačicama na domaćoj estradi, a svoju je kreativnost dokazala i kroz pisanje te odnedavno i zanimljivim videoklipovima na svom YouTube kanalu. Sada se Danijela Martinović priprema za nešto posve drukčije, a o čemu je riječ ispričala je za tportal

Ispričala nam je koliko poznate osobe mogu utjecati na javnost i senzibilizirati ih za potrebite te kako komentira to da se za svaku akciju koja se objavi, sredstva brzo prikupe.

'Sve što javna osoba odjene, kaže, napravi ili u još u nekom gorem slučaju ne kaže i ne napravi ima strelovitu putanju do svakog čovjeka. Prema tome uvijek mi je bila želja bila iskoristiti to da se neka dobra stvar ili riječ brže čuje. To mi je bilo važnije nego bilo što drugo. Premda moram reći da sam pobornica toga da se neke dobrotvorne stvari rade i anonimno jer anonimno dobro djelo je isto dobro djelo. Ali kao javna osoba osjećam vrstu odgovornosti, da ako mogu, a pokazalo se da to mogu, ne propustim priliku da ne podignem nekakav val, koji će pomoći da privuče ljude jer bez njih nema ništa. Ja zaista vjerujem da su svi ljudi dobri, humani, samo im treba dati priliku da to pokažu. A to su pokazali u nebrojeno prilika kada su se događala zaista čuda, kad su se tako nevjerojatno predivno ujedinili i napravili divne stvari. Tako da sam čvrsto uvjerena da će se to dogoditi i ovaj put', kaže 47-godišnja pjevačica