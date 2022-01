Danijela Dvornik: 'Prednost života uz more jest što te more na svoj ljekoviti način hrani, ispunjava, iscjeljuje, briše sve toksično iz života'

Nema tko već ne zna da je udovica Dine Dvornika već neko vrijeme u Supetru na Braču. U rujnu prošle godine se pohvalila da je nakon četiri godine završila obnovu kuće u kojoj živi. Onima koji je prate redovito otkriva detalje svoje morske svakodnevice

'Jutros me zvuk iz kampanela i zavijanje bure razbudilo. Izvukla sam se ispod pernatog i toplog pjumina (čitaj; prekrivača), rastvorila škure da me obgrli i razbudi hladnoća bure i svjetlost sunca ,da udahnem zraka i krenem u novi dan,u dugu šetnju. Šetnju koja će mi razbistri um i posložiti misli koje mi se talože u glavi zadnjih dana', opisuje Danijela Dvornik na Instagramu.

Skupilo se, piše u nastavku objave - svega, planova, novih odluka i projekata. 'Prednost života uz more, jest što te more na svoj ljekoviti način hrani, ispunjava, iscjeljuje, briše sve toksično iz života, dajući prostora za nove doživljaje. A ako te more ne sredi, tu je bura koja te neće poštedjeti. Proći će kroz tebe, kroz svaku kost, kroz svaki atom tvog tijela i ako je još što god ostalo od loših misli ,ona će to uspješno odnjeti. Odmah ćeš osjetiti lakoću', poručuje blogerica na kraju objave.