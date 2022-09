Danijela Dvornik o danima s unukama: 'Sretna sam i ispunjena njihovom srećom'

Nekoliko dana Danijela Dvornik čuvala je unuke Balie i Lumi u svojoj oazi na otoku Braču, dok su njihovi roditelji Ella Dvornik i Charles Pearce boravili u Francuskoj. Svaki put kada ostane sama s unučicama Danijela se dodatno napuni energijom i shvati koliko uživa u toj ulozi

'Danas je bila zadnja noć i bilo je veselo. Djeca su plesala, bila bosonoga, očistila asfalt, veselila se, trčala i, što je najvažnije od svega, bila sretna. I ja sam sretna i ispunjena njihovom srećom što smo ovako završili naše druženje. Djevojčica Aurora je bila dio naše sreće, a mi njezine. Posjet baki za poželjeti. Njihovo 'Im gona miss YOU baka' i ljubav koju pružaju u onim našim momentima kada idemo spavati - 'I want to hug YOU baka' - i kad se budimo, to je sve. Nedostajat će mi do sljedećeg viđenja. Laka vam noć!' glasila je zadnja instagramska objava Danijele Dvornik koja je posljednjih nekoliko dana imala zadatak paziti svoje dvije unuke.