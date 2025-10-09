SKLADAN PAR

Daniel Craig iznenadio novim izgledom, no show je ipak ukrala njegova lijepa supruga

N. Sa

09.10.2025 u 13:21

Daniel Craig i Rachel Weisz
Daniel Craig i Rachel Weisz Izvor: Profimedia / Autor: StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Jedan od najtajanstvenijih holivudskih parova, Daniel Craig i Rachel Weisz, pokazali su kako izgleda prava ljubav i to na londonskoj premijeri filma 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'

Na crvenom tepihu ispred Royal Festival Halla, gdje su stigli na otvorenje BFI London Film Festivala, Daniel Craig, glumac najpoznatiji po ulozi Jamesa Bonda nježno se držao uz svoju suprugu Rachel Weisz, a kamere su zabilježile i trenutke njihovih nježnosti.

vezane vijesti

Craig je iznenadio novim, razbarušenim imidžem, dok je nosio elegantno sivo tvid dvoredno odijelo, svijetloplavu košulju i crveno-prugastu kravatu.

Rachel je uz njega blistala, podsjetivši sve da je iza njih priča duga 14 godina. Rachel Weisz i Daniel Craig su se upoznali još 1994. godine dok su zajedno radili na predstavi Les Grandes Horizontales u Londonu, no tek 2010. ponovno su se povezali na snimanju filma 'Kuća snova'.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Veza se vrlo brzo razvila, a već šest mjeseci kasnije odlučili su se zaručiti. Vjenčanje su organizirali daleko od očiju javnosti u New Yorku, 2011. godine, i od tada žive povučenim životom.

U razgovoru za Belfast Telegraph Weisz je svojevremeno priznala da brak nikad nije bila njezina ambicija. 'Nikad nisam mislila da ću se udati. To je zapravo bilo suprotno od mojih želja. Nisam se mogla poistovjetiti s romantičnim komedijama u kojima je brak uvijek cilj. A onda se dogodilo - i to u pravom trenutku', rekla je.

U IZLASKU SA SUPRUGOM

Na novi imidž bivšeg Jamesa Bonda nikako se ne možemo naviknuti

Pogledaj galeriju

Danas, kada je s Danielom Craigom u braku dugom više od desetljeća, Rachel ističe da instituciji braka pristupa na svoj način: 'Nosim svoj prsten s ponosom. Zauzeta sam. Ali brak nije klub. On je intiman i osoban, nešto što stvaraš po svome.'

Rachel i Daniel danas žive u londonskoj četvrti Primrose Hill, u viktorijanskoj kući vrijednoj šest milijuna funti, a osim njezinog sina Henryja, kojeg je dobila u vezi s redateljem Darrenom Aronofskym i zajedničke kćeri Grace, Daniel ima i odraslu kćer Ellu iz prvog braka. Unatoč svjetskoj slavi, par vodi miran i diskretan obiteljski život, daleko od blještavila Hollywooda.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIKAD ISKRENIJA

NIKAD ISKRENIJA

Victoria Beckham priznala ono o čemu se godinama šuškalo: 'Postala sam vrlo dobra u laganju'
TUGA I POŠTOVANJE

TUGA I POŠTOVANJE

'Bio je veliki laf': Rade Šerbedžija se oprostio od Halida Bešlića
SVE JE ZABRINULA

SVE JE ZABRINULA

Dolly Parton nakon glasina o bolesti: 'Nisam još spremna umrijeti'

najpopularnije

Još vijesti