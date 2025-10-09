Daniel Craig iznenadio novim izgledom, no show je ipak ukrala njegova lijepa supruga

Na crvenom tepihu ispred Royal Festival Halla, gdje su stigli na otvorenje BFI London Film Festivala, Daniel Craig , glumac najpoznatiji po ulozi Jamesa Bonda nježno se držao uz svoju suprugu Rachel Weisz , a kamere su zabilježile i trenutke njihovih nježnosti.

Rachel je uz njega blistala, podsjetivši sve da je iza njih priča duga 14 godina. Rachel Weisz i Daniel Craig su se upoznali još 1994. godine dok su zajedno radili na predstavi Les Grandes Horizontales u Londonu, no tek 2010. ponovno su se povezali na snimanju filma 'Kuća snova'.

Veza se vrlo brzo razvila, a već šest mjeseci kasnije odlučili su se zaručiti. Vjenčanje su organizirali daleko od očiju javnosti u New Yorku, 2011. godine, i od tada žive povučenim životom.

U razgovoru za Belfast Telegraph Weisz je svojevremeno priznala da brak nikad nije bila njezina ambicija. 'Nikad nisam mislila da ću se udati. To je zapravo bilo suprotno od mojih želja. Nisam se mogla poistovjetiti s romantičnim komedijama u kojima je brak uvijek cilj. A onda se dogodilo - i to u pravom trenutku', rekla je.