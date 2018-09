Đani Stipaničev zbog upale pluća završio u bolnici

Pjevač Đani Stipaničev trebao je nastupiti u Rovinju, no to neće moći jer je zbog upale pluća završio u bolnici

Pjevač je na svoju stranicu Facebooka stavio i snimku u kojoj objašnjava što se događa.

'Dragi moji svi, volio bih da se javljam s nekog malo ljepšeg mjesta, ali kako znate, upala pluća je za obične ljude, pa sam tako i ja završio na najboljem mjestu za to, na Jordanovcu u Zagrebu. Ovim putem zahvaljujem svim liječnicima i osoblju koji me drže kao kap vode na dlanu, tetoše me i brinu za mene na pravi način. Zato se nadam da ću ubrzo izaći odavde, i to zdraviji i normalniji nego što sam bio prije ulaska u bolnicu', rekao je Đani, te dodao kako mu je jako žao što neće uspjeti nastupiti u Rovinju.