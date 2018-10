Dan za slavlje u domu Anje Šovagović Despot

View this post on Instagram

“Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznaje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao, ništa sam!” 11. listopada 1986. u crkvi sv. Marka rekli smo DA! #anjasovagovic #dragandespot #vjenčanje #blagoslov #poslanicasvetogpavlaapostolakorincanima #svetipavao #godisnjica #anjasovagovicdespotidragandespot #ljubav #love #wedding #mirdoneba #forever #anniversary #crkvasvetogmarka #together❤️