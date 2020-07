Damjana Ćurkov: 'Mislim da i meni, kao i svim Dalmatincima, dugotrajna južina nekako najteže padne, a u Zagrebu mi nedostaje zvuk bure '

Oduvijek, a osobito posljednjih tjedana, kada smo mogli osjetiti sve ćudi ljetnog varljivog vremena, meteorolozi i njihove vremenske prognoze najgledanije su minute programa. Njima se vjeruje i poštuje ih se jer su pouzdani i stručni. Među njima je i zgodna 30-godišnja Kaštelanka. Zvijezda meteorologije na Novoj TV godinama je u mnogim kućanstvima, a ovaj je put pustila tportal u svoju svakodnevicu i ponešto intime

Jedno od najljepših domaćih televizijskih lica na zadnjoj godini Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (smjer meteorologija i oceanografija) svima je tvrdila da će jednog dana raditi na Novoj TV. Kad joj je prijateljica rekla da baš oni traže meteorologe, prijavila se na natječaj i san joj se ostvario. Inače, od malih nogu bila je zaljubljena u fiziku. U osnovnoj školi imala je prvi doticaj s tom znanošću, a ljubav prema tome nije jenjavala ni tijekom srednje škole. Potječe iz radničke obitelji - majka radi u stakleniku, a tata je do mirovine radio u HŽ-u. Ima i dvije sestre i brata, a njezini najmiliji bili su joj i ostali najveća podrška i oslonac. No nismo uspjeli saznati postoji li još netko tko joj 'grije' srce, jer ne želi govoriti o tom dijelu života.

U principu ne patim previše od promjena vremena i nastojim izvući najbolje od svakog dana, bez obzira na vremenske prilike, ali ipak tu i tamo vrijeme me zna omamiti – mislim da i meni, kao i svim Dalmatincima, dugotrajna južina nekako najteže padne. Zadnjih godina primjećujem da se ljudi sve više žale na vrijeme i mislim da je to u jednu ruku povezano s društvenim mrežama, preko kojih se nekako puno više prenosi i dobro i loše. S druge strane bih rekla da sve prisutniji ekstremni vremenski događaji, koji nisu u skladu s klimom na koju smo naviknuli, svakako mogu utjecati na naše raspoloženje, koncentraciju i dobar san.

Jesu li vam draži topliji ili hladniji dani? Vruće ljeto ili sjetno kišno vrijeme, možda bura, što vam godi?

Nisam ljubitelj hladnih zima, barem sam to mislila do ove koja se na kraju završila kao jedna od najtoplijih i mogu reći da sam se i ja negdje u veljači poželjela barem nekoliko dana s debelim minusima. Što se bure tiče i odrastanja uz nju, moram priznati da mi nije bila baš najmilija. Posebna je to hladnoća na kojoj nikakva jakna ne pomaže, ali sada kada živim u Zagrebu, nedostaje mi zvuk bure tijekom dugih zimskih noći, onaj poseban miris zraka i vedrina neba poslije ili pak svježina odjeće osušene na njoj. Od godišnjih doba moj je izbor svakako toplo ljeto. Volim sunce, more, kupanje, osamljene plaže, općenito uživanje na našem predivnom Jadranu.

Većina ljudi ima aplikacije na telefonima te provjeravaju vremensku prognozu. Koja se, po vama, aplikacija pokazala kao najbolja za ovu namjenu?

Aplikacije svakako imaju prednost u tome što vremensku prognozu čine dostupnijom, ali imaju i svoje mane, a jedna od njih je isključivo oslanjanje na izlaze numeričkih modela, bez uključivanja iskustva meteorologa.