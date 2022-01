Damir Kedžo: Naučio sam voljeti još jače, boriti se još jače, živjeti još jače...

Domaći glazbenik Damir Kedžo novogodišnje blagdane proveo je na Malti, a svojim sljedbenicima sada je uputio prekrasnu novogodišnju čestitku

'Sretna vam NOVA dragi moji :) Sad kada sam ostavio 2021. iza sebe želim joj se zahvaliti. Na svakoj lekciji koju mi je dala. Bilo ih je možda više onih bolnih. Ali iz njih najbolje rastemo. 2021. Me oblikovala i mijenjala točno kada sam osjećao da to više niti ne mogu. Naučila me da ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Da se sve moze promijeniti odmah. Bila je godina za koju bih možda prije rekao: "Ne ponovila se". Ali morala se dogoditi. Naučio sam voljeti još jače, boriti se još jače, živjeti još jače i sad s guštom čekam sve što će mi donijeti ova nova. Hvala vam što ste tu. Idemo razvaliti ovu. Veselim se svakom koncertu, svakoj pjesmi, svakom satu u studiju koji me čeka. Idemo!!', napisao je u objavi Kedžo.