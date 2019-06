Cure novi detalji: Irina Shayk i Bradley Cooper mjesecima nisu živjeli zajedno

Holivudski zavodnik i Ruska ljepotica prije nekoliko su dana prekinuli svoju četverogodišnju vezu tijekom koje su dobili i kćerkicu, ali sada u javnost cure dobro skrivani detalji. Irina Shayk i Bradley Cooper navodno već neko vrijeme nisu mogli biti zajedno pod istim krovom

'Irina trenutno nije fokusirana na karijeru, slavu i celebrity život, jedino što želi je zaštiti svoju obitelj. S druge strane, Bradley misli samo na posao i prihvaća svaku novu ponudu. Misli da je u naponu snage da napravi više u svojoj karijeri i zbog toga su on i Irina provodili mnogo vremena odvojeni', rekao je izvor te dodao: 'Živjeli su odvojene živote. Kada bi on bio u L.A-u ona bi bila u New Yorku i obrnuto.'