Crvene sjene (The Red Shadows): Nova francuska kriminalistička serija

Vrlo interesantna serija premijerno je stigla na Pickbox NOW – riječ je o francuskoj kriminalističkoj seriji Crvene sjene (The Red Shadows - originalno Les Ombres Rouge). Premisa ove francuske kriminalističke serije jest povratak nestale žene svojoj obitelji koja je smatrala da je umrla. To rezultira obiteljskim konfliktima, otkrivanjem mračnih tajni i nizom nasilnih događaja

MISTERIJ OKO NESTALE DJEVOJČICE 1993. je godina i petogodišnja Clara Garnier oteta je. Njezini otmičari traže vrlo visoku otkupninu u zamjenu za njezino puštanje. No na dan razmjene Clarina je majka ubijena, a djevojčica je nestala. Je li živa? Ovaj dugogodišnji mistrij uzrokuje mnogo patnje njezinoj obitelji i lokalnoj zajednici. 25 godina poslije Clarina starija sestra Aurora (Nadia Farès), policajka koja radi na slučaju ubojstva, otkrije tragove koji dokazuju da je njezina sestra Clara (Manon Azem) živa. Ona živi pod drugim identitetom u Italiji, bez ikakva znanja o tome odakle je. Unatoč skeptičnom ocu i bratovim željama, Aurora uvjeri Claru da se vrati svojoj obitelji kako bi joj pomogla otkriti istinu iza otmice. No Clarin povratak otkrije obiteljske tajne i započne niz nasilnih događaja. U glavnim su ulogama Nadia Farès, Manon Azem, Antoine Duléry, Lannick Gautry, Mhamed Arezki, Rémi Pedevilla, Héléna Soubeyrand i André Oumaski. Gledajte kriminalističku premijeru misteriozne serije Crvene sjene (Les Ombres Rouges) na Pickbox NOW!