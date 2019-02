Cloud Nothings predstavljaju album 'Last Building Burning' u Tvornici kulture

'Last Building Burning', novi je album izuzetno hvaljene američke rock četvorke Cloud Nothings kojeg će 13. veljače predstaviti u Tvornici kulture

Od 'On An Edge' koja otvara album i unatoč brzom tempu ima zadane preciznosti, a Baldijevi vokali se ističu i ne daju vam da odete, 'Leave Him Now' se nastavlja uz pop senzibilitet. 'In Shame' i 'Offer An End' pokazuju Baldija kao liričara koji pjesme smješta u okvire suočavanja s neugodnim situacijama ljudskog postojanja. 'Dissolution' dugo i polagano gradi intenzitet i pokazuje težinu i kompleksnost, te je jedna od najboljih pjesama koja pokazuje direktnost, ali i ranjivost. 'So Right So Clean' lagano se pretvara u 'Another Way of Life', a lako pamtljiva pjesma uvodi u kraj albuma koji odaje dojam trijumfalnog povratka. Bez ikakvog pritiska vas samelje, išamara i razdrma kako god to vama odgovaralo.

Zagrebački nastup se događa u sklopu velike europske turneje koja ih kroz mjesec dana vodi po UK, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Austriji, Italiji, Češkoj, Španjolskoj, Švicarskoj, a na jedini nastup u regiji dolaze upravo u naš grad.