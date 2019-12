Članovi popularnog britanskog benda UB40 stigli na zagrebački Advent

Zagrebački Advent po mnogočemu je poseban, a ove godine u sklopu programa na Fuliranju smještenog na Strossmayerovom trgu organizatori su pripremili pravi glazbeni spektakl. Zbog današnjeg nastupa grupe UB40 svi su se sa špice preselili na Fuliranje

Trojac je u subotu stigao na sunčani Strossmayerov trg gdje su se pridružili humanitarnoj akciji Ribafisha ROKotok. Njihov nastup očekuje se večeras na istoj lokaciji.

Jedan od najpoznatijih sastava našeg vremena, UB40, svoj sjajan recept popa i reggaea donosi već skoro četiri desetljeća, što je rezultiralo prodajom više od 80 milijuna ploča diljem svijeta, kao i nezaboravnim hitovima poput 'Red Red Wine' , 'Can’t Help Falling in Love' ili 'Got You Babe'.

Na Fuliranje su stigli Jimmy Brown, bubnjar sjajne grupe, te vokalist Gilly G. Večer će, s početkom u 20 h, prigodno režirati u svom stilu uz selekciju 'lovers rock and classic reggae' i tako kreirati savršenu zvučnu kulisu.