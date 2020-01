Čini se da Janko Popović Volarić ponovo ljubi: Objavio fotografiju s lijepom brinetom

Glumac Janko Popović Volarić iznenadio je svoje brojne pratitelje, ali i sigurno razočarao velik broj obožavateljica novom objavom na Instagramu. Zgodni glumac Novu godinu čestitao je svim pratiteljima zanimljivom fotografijom na kojoj pozira s lijepom brinetom, za koju se pretpostavlja da mu je ukrala srce

S kolegicom, beogradskom glumicom Tijanom Pečenić upoznao se 2015. godine na setu serije 'Kud puklo da puklo'. Među njima je ubrzo planula ljubav, a prvi put su zajedno viđeni u Kinu Europa krajem travnja 2015. godine.

'Još ne mogu znati je li Janko ljubav mog života. Dogodilo nam se nešto veliko i to me danas čini sretnom', rekla je u to vrijeme lijepa beogradska glumica za srpski Blic. No veza je zbog gustog polsovnog rasporeda i toga što je on živio u Zagrebu, a ona u Beogradu pukla nakon dvije godine.