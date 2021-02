CineStar TV Premiere kanali predstavili nove filmove koje jedva čekamo pogledati

Pogledajte koje nas uzbudljive filmske TV premijere očekuju na CineStar TV Premiere 1 i CineStar TV Premiere 2 kanalima

Već smo navikli da nam CineStar TV Premiere donosi najnovije hit filmove i serije. Bilo da žudite za dobrom komedijom, dramama inspiriranim istinitim događajima, napetim horor pričama ili romantičnim filmovima, na CineStar TV Premiere 1 i CineStar TV Premiere 2 ćete naći film baš po vašem ukusu.

Ne preostaje vam ništa drugo nego skoknuti u najbliži CineStar po svoje Kokice 2Go ili Nachose 2Go koji će podići kućnu atmosferu gledanja filma i zaista imate šansu okupiti cijelu svoju obitelj na okup!

U nastavku pogledajte neke od najzanimljivijih ostvarenja koja će biti na programu u idućem razdoblju.

21 MOST priča je o njujorškom detektivu (Chadwick Boseman) koji po cijelom gradu traga za dvojicom ubojica policajaca. Radi se o intrigantnoj kombinaciji spektakla, propulzivne i neprekidne akcije, te epske kriminalističke priče.

CAPONE – talentirani Tom Hardy u ulozi najpoznatijeg američkog gangstera.

Akcijska komedija u kojoj će uživati cijela obitelj - OTKRILA SAM ŠPJUNA. Glavne zvijezde filma su Dave Bautista kao strogi CIA operativac JJ i Chloe Coleman kao 9-godišnja djevojčica Sophie čiju obitelj JJ mora zaštititi.

Duhovi mogu biti i duhoviti u filmu EKSTRA OBIČNO, horor komediji za cijelu ekipu.

Oscarom® nagrađeni Russell Crowe u eksplozivnom psihološkom kino hitu BIJESAN u kojem banalna prometna svađa eskalira, a borba za život postaje nemilosrdna i nepredvidljiva.

JOŠ UVIJEK VJERUJEM je velika i inspirativna istinita priča o glazbenoj zvijezdi, Jeremyju Campu i njegovom ljubavnom putovanju i gubitku. Film je nastao na temelju njegove intimne ispovijesti u knjizi I Still Believe u kojoj je s čitateljima podijelio svoja najintimnija životna iskustava.

BRAHMS: DJEČAK II je nastavak filma Dječak s Katie Holmes u glavnoj ulozi. Radi se o nevjerojatnoj priči o lutki koja je šokirala kino publiku diljem svijeta. Odlično stiliziran, sablastan, neizvjestan i prilično uznemirujući horor film, kakvog dugo nismo vidjeli.

Veliki kino hit POSLIJE SVEGA: SUDAR, nastavak je velike uspješnice serijala o ljubavi i strasti dvoje mladih koja ne priznaje granice, snimljenog prema bestseleru spisateljice Anne Todd koji je proglašen globalnom senzacijom poput Twilight sage i erotsko-romantične trilogije Pedest nijansi sive.

ANTEBELLUM je misteriozni horor triler producenta uspješnih hitova Get Out i US, a revolucionarni redatelji Gerard Bush i Christoper Renz, poznati pod umjetničkim imenom Bush + Renz, predstavili su novi uzbudljiv stil u filmskom stvaralaštvu.

