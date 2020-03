Chase & Status, Shy FX & Dynamite MC te Children of Zeus otvaraju Outlook Origins na Tvrđavi sv. Mihovila

Outlook, najveći europski festival bass glazbe i soundsystem kulture, ovo će se ljeto nakon desetljeća provedenog na tvrđavi Punta Christo u Puli ponovno održati u Dalmaciji, točnije u Šibeniku i Tisnom. Novo ime festivala - Outlook Origins otkriva i promjenu u konceptu, ali i period održavanja festivala koji se promijenio za sam vrhunac ljetne sezone, od 30. srpnja do 3. kolovoza

Nakon otvorenja, festival se seli u The Garden Resort u Tisnom gdje je bogat festivalski program pomno odabran od 13 velikih imena scene koji su pozvani kao kuratori festivala. Do sada su najavljeni dBridge, Fabio & Grooverider, Randall, Wookie, Youngsta, Hatcha, Breakage, Doc Scott, DRS, J.Sparrow, P. Money, 6 Figure Gang (aka Dobby, FAUZIA, Jossy Mitsu, LCY, Sherelle, Yazzus), Coops, Darwin, Horsepower Productions, Jah Shaka i N-Type , a uz njih novina su Novelist, Silkie, Coki, Goth Trad, Conducta, Sgt Pokes te mnogi drugi.

Outlook Origins festivalske ulaznice

Ključni dio ovogodišnjeg festivala svakako su after partyji u kultnom klubu Barbarella’s koju će zvučno upogoniti besprijekorni Sinai Sound System. Na tom zvučnom sistemu slušat ćemo showcaseove Dispatch i Sofa Sound izdavačkih kuća, a svoje večeri će imati The Bug i dub velikani Iration Steppas. Nezaobilazan je i nastup domaćeg producenta Egolessa koji je i na prošlom Outlook festivalu održao čak dva nastupa o kojima se dugo pričalo, a on se pridružuje Deep Medi ekipi zajedno Silkijem, Sicaria Soundom, Cokijem i Malom. Ulaznice za after partyje u Barbarelli se mogu kupiti na ovom linku.

Outlook festival ulazi u novu etapu svoje evolucije i u ovom intimnijem izdanju i dalje je vjeran svojim korijenjima s fokusom na sound system kulturu.