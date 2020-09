Četiri milijuna ljudi sa svih krajeva planete započelo obilježavanje 20. rođendana EXIT festivala

U godini u kojoj je svjetska glazbena industrija bačena na koljena, kada je većina festivala ili odgođena ili se održala samo online, EXIT je uspio realizirati Life Stream, globalni projekt koji će po mnogočemu označiti festivalsku 2020.

Umjesto virtualnog svijeta, fanovima je ponuđeno punokrvno živo iskustvo, dok su snimke nastupa potom predstavljene u osmodnevnom streaming festivalu, publici diljem planete. Life Stream je na ovaj način na Petrovaradinsku tvrđavu „doveo“ čak četiri milijuna fanova sa svih krajeva svijeta, dok se očekuje da do kraja godine brojka prijeđe i čitavih 10 milijuna! Ovim je započelo obilježavanje 20. rođendana EXIT festivala, koje će svoj vrhunac doživjeti od 8. do 11. srpnja 2021. kada nas očekuje festival u poznatom punom formatu na kojem će nastupiti neke od vodećih svjetskih zvijezda, kao što su Tyga, David Guetta, DJ Snake, Eric Prydz, Boris Brejcha i mnogi drugi.

U partnerstvu sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih naroda, najvećom humanitarnom organizacijom na svijetu, EXIT je pokrenuo Life Stream kako bi zajedničkim snagama ukazali na problem ubrzanog uništavanja životne sredine, te pomogli milijunima ljudi širom planete, koji su zbog pandemije došli na rub ekstremne gladi. Realizacija projekta u potpunosti je zauzela rujan, prvo živim festivalom od 3. do 6. a zatim emitiranjem snimljenih nastupa od 17. do 27. koji su do ovog trenutka skupili 4.053.765 pregleda na Facebooku i YouTubeu. Fanovi su ostavili i više od 40.000 komentara u kojima su mnogi izrazili pohvale u vezi sa svrhom i misijom projekta, a među njima se izdvaja onaj koji govori da to što je baš elektronska glazba posvećena Ujedinjenim narodima i borbi za očuvanjem životne sredine i rješavanje problema ekstremne gladi, znak da smo ušli u novu eru.



Charlotte de Witte s čak dva nastupa, veliki Carl Cox, Nina Kraviz, Hot Since 82, Adam Beyer, Black Coffee, Ben Klock, Paul van Dyk, Mahmut Orhan, Marcel Dettmann i mnogi drugi, internacionalni i regionalni izvođači, ostaće upisani kao glazbenici koji su uprkos mnogim pandemijskim preprekama našli put, kako do fantastične pozornice u rovu mts Dance Arene na Petrovradinskoj tvrđavi, tako i putem streama, do milijuna fanova širom svijeta. Brzina i spremnost da se uključe u projekt, poput one neokrunjenog kralja Exita Carla Coxa koji je bio oduševljen ciljem Life Streama bit će upamćeni kao neki od najupečatljivijih momenata sezone, kao i sjajni dojmovi koje su izvođači poput Mahmuta Orhana, Buraka Yetera, grupe Ofenbach ili Bena Klocka podjelili na svojim platformama. Poseban izazov predstavljala je organizacija samog događaja, međutim i na tako zahtjevnom zadatku, neuporedivim s bilo čim do sad, EXIT je pokazao kako se i tijekom pandemije može organizirati potpuno siguran događaj. Life Stream je lansirao i InfinitX, novi Exitovov projekt, koji u skladu s modernim globalnim trendovima u promociji destinacija spaja najveća glazbena imena s najljepšim lokacijama širom svijeta. Ovogodišnja akcija bila je i uvod za mnogo širu suradnju Exita i WFP-a u 2021. godini u kojoj će se obilježiti dva izuzetna jubileja, 60 godina Svjetskog programa za hranu i vrhunac proslave dvadesete godišnjice EXIT festivala!



Nakon što je predstavljen prošle godine pilot događajem na Amsterdam Dance Event-u, EXIT je u 2020. suradnjom sa WFP-om, Life Stream uveo u novo veliko poglavlje i uveliko proširio opseg njegovog djelovanja u kojem se osim zaštite sredine, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za čak 270 milijuna ljudi koji će, pod utjecajem panedemije i karantene, biti pogođeni do kraja ove godine. Konkretni koraci vidjeli su se tijekom streaming izdanja od 17. do 27. rujna kada su se kao integralni djelovi snimaka emitirali video materijali i poruke koje su govorile o ekološkoj misiji projekta i radu Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda, uz koje je bilo moguće donirati sredstva direktno ovoj izuzetnoj humanitarnoj organizaciji. Uz ove teme dio streama bio je posvećen promociji kulturnih i turističkih znamenitosti Novog Sada i Srbije. Dani Life Streama bili su posvećeni osnovnim elementima – zemlji, vodi, vatri i zraku – uz koje su prikazani i ekološki problemi u vezi s njima, ali i ljepota i važnost borbe za opstanak života na Zemlji.