Celine Dion imala je savršen odgovor na glasine da ponovo ljubi

Slavna 51-godišnja pjevačica Celine Dion odgovorila je na pitanje je li u romantičnoj vezi s nekim

Celine Dion gostovala je u emisiji 'Watch What Happens Live' i odgovorila na pitanje je li razmišljala o tome bi li se ponovo udala ako bi se s nekim počela viđati.

'Ne izlazim s nikime. Nemam dečka. No, to ne znači da možda neću nekoga upoznati. Ako se to dogodi, to će biti sjajno, no bit će sjajno i ako se ne dogodi. Još uvijek sam zaljubljena. Jednom kad nekoga toliko volite, a ja sam provela cijeli svoj život s Renéom, ta je osoba uvijek s vama. Svaki ga dan vidim kroz oči svoje djece. Vrlo sam strastvena u vezi života i imam sreće što sam majka prekrasna tri sina', rekla je Celine Dion.