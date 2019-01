Burna godina u Buckinghamskoj palači: Evo što sve čeka članove najpoznatije kraljevske obitelji

Otkako je 1947. godine, na 21. rođendan, prisegnula da će svoj život podrediti kraljevskoj obitelji, ali i svom narodu, kraljica Elizabeta II čvrstom rukom vlada Velikom Britanijom. I dok se sve oko nje već nebrojeno puta promijenilo, 13 premijera prošlo je kroz Buckinghamsku palaču, a 11 američkih predsjednika tražilo njezine savjete, Njezino veličanstvo ostalo je sjediti na tom istom tronu duže od ijednog vladara prije nje

No čini se da bi se u 2019. godini neke promjene napokon mogle dogoditi, a to se već dalo naslutiti službenom fotografijom izdanom povodom 70. rođendana njezina sina, budućeg prijestolonasljednika, princa Charlesa.

Kraljica će u tišini otići s trona... Princ Philip već je prije 16 mjeseci odlučio napustiti svoje mjesto i otići u zasluženu mirovinu, no kraljica Elizabeta II njegovim stopama još nije krenula. Britanci više ne polažu nikakve nade u to da će ona svojevoljno otići u penziju, a kamoli abdicirati u korist svog sina, što je dala jasno do znanja još davne 1947. godine, ali i govorom u Parlamentu povodom dijamantnog jubileja. 'Ponovno sam se posvetila služenju našoj zemlji i njenim ljudima u nadolazećim godinama', izjavila je kraljica, očito nesvjesna toga da će u travnju napuniti 93 godine. Ipak, one čine svoje, stoga se može očekivati da će, ako i neće odstupiti, barem usporiti. Vrlo je vjerojatno da na prekomorske turneje više neće otići, čega se već drži posljednjih nekoliko godina, a tu dužnost umjesto nje obavljaju njezini nasljednici - princ Charles, vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea te vojvoda i vojvotkinja od Sussexa.

...a uskočit će princ Charles Uloga za koju se priprema gotovo cijelog života još uvijek nije službeno njegova, no u ovoj godini upravo bi princ Charles trebao preuzeti mnoge njezine angažmane. Još u travnju prošle godine imenovala ga je svojim nasljednikom na čelu Commonwealtha, pa bi upravo on trebao predstavljati obitelj 2020. na Commonwealth Heads of Government Meetingu u Ruandi. No kako otkriva i Robert Jobson, autor knjige 'Charles at 70: Thoughts, Hopes and Dreams', kraljica već duže vrijeme uključuje svog sina u sastanke na kojima se donose odluke važne za zemlju, a i na popisu je osoba koje imaju uvid u najvažnije vladine papire koje inače kraljica redovito dobiva na uvid.

Vojvotkinja od Cornwalla priprema se za najvažniju ulogu Paralelno sa svojim suprugom, vojvotkinja od Cornwalla dobiva sve više važnih uloga i poziva za društvena događanja na koja odlazi ili sama ili u pratnji princa Charlesa. Sama vojvotkinja nadgleda više od 90 dobrotvornih udruga, kao pokroviteljica ili kao predsjednica, a u listopadu, uoči službenog putovanja na devetodnevnu turneju po Gambiji, Nigeriji i Gani, imenovana je potpredsjednicom Royal Commonwealth Societyja. Uz sve to, Camilla sve više održava javne govore, što je još jedan dokaz da je pitanje dana kada će princ Charles i službeno preuzeti tron.

Princ William dobiva sve više zaduženja Kao drugi u redu za tron, princ William počeo je sve više preuzimati kraljevske dužnosti. Ipak, za razliku od svojih prethodnika, William je to odlučio napraviti 'na svoj način'. Tako je već odavno povukao crtu privatnosti, osobito kada je riječ o njegovoj djeci kojoj želi omogućiti normalno djetinjstvo, koliko to može, daleko od medija. S ocem, princem Charlesom, i tetom, princezom Anne, William je povećao broj događanja koje nadgleda i kojima predsjeda, a sve kako bi olakšao svojoj baki. Ono u čemu se, nazovimo to, specijalizirao, zlostavljanje je putem interneta, kao i ilegalno trgovanje divljim životinjama, dok je njegova supruga angažirana oko majki i djece, kao i mentalnog zdravlja djece. Iako je William na mnoga događanja odlazio s bratom, princem Harryjem, nakon njegova vjenčanja s Meghan Markle sve je jasnije kako su dvojica braće odlučila razdvojiti svoje živote i putove.