Bugu Mariju Šimić još nismo imali prilike vidjeti u ovakvom morskom izdanju

Glumica i kći Vitomire Lončar i Ivice Šimića, Buga Marija Šimić, odlučila je napuniti baterije, stoga je otputovala na svoju omiljenu ljetnu lokaciju, gdje je pozirala bez šminke, mokre kose i u kupaćem kostimu

'Zanimljivi su odnosi između ljudi, ali i ljudi s mjestima. Kad sam bila mala obožavala sam Ustrine. Onda sam ih neko vrijeme izbjegavala u širokom luku. A sad, svaki put kad me poklopi val promjene, kad procesuiram nešto veliko, kad mi treba tišine od same sebe, sve u meni počne vrištati - trebaju nam Ustrine. Da nas zagrle. Umire. Bar na tren.'

'Zagrli me.

Daj mi da se utopim u tvom oku. Oku svih nijansi žute, zjene obrubljene morem.

Poljubi me. Zrakama sunca i kapljicama mora.

Utisni se u mene da me nikad ne napustiš. Čak i onda kad ja napustim tebe.

Sakrij me.

Da me ne nađu. Da me ne pronađe svijet. Da me ne pronađu ljudi.

Da me ne pronađu čak ni misli od kojih bježim.'