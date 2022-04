Britney Spears je trudna, a njezina objava obožavatelje je pomalo i zbunila

Britney Spears svojom novom objavom na Instagramu podigla je popriličnu prašinu. Prema svemu sudeći, pjevačica je trudna te očekuje dijete sa svojim zaručnikom Samom Asgharijem

Tek nekoliko mjeseci nakon što je sudskom odlukom okončano skrbništvo koje je 13 godina kontroliralo život pop zvijezde, Britney Spears uzdrmala je javnost novostima – s 28-godišnjim zaručnikom Samom Asgharijem očekuje prinovu. 40-godišnoj Britney to će biti treće dijete, a Samu prvo. Naime, pop pjevačica koja je žarila i palila 2000-ih s bivšim suprugom Kevinom Federlineom ima sinove Jaydena (15) i Seana (16).

Sretnu vijest Britney je podijelila u objavi na svom Instagram profilu, međutim njezina objava pomalo je zbunila njezine fanove. 'Izgubila sam toliko kilograma kako bih otišla na putovanje na Maui samo da bih ponovno vratila. Pomislila sam: 'Bože... što mi se dogodilo s trbuhom???', napisala je Britney u svojoj objavi te dodala kako joj je Sam na to rekao kako je 'trudna zbog hrane'. Nakon toga Britney je napisala kako je napravila test za trudnoću koji je ispao pozitivan. 'Imat ću bebu,' napisala je u postu.

Također je najavila kako se neće toliko često pojavljivati u javnosti kako paparazzi ne bi mogli zarađivati na njezinim fotografijama. 'Očito neću toliko izlaziti da paparazzi ne dobiju svoj novac snimajući me kao što su nažalost već napravili. Teško je jer kad sam bila sam trudna imala sam perinatalnu depresiju. Moram reći da je to apsolutno užasno. Žene tada nisu pričale o tome, neki su smatrali opasnim ako se trudna žena na to požali, ali sada žene pričaju o tome svaki dan. Hvala Isusu da tu bol ne moramo držati tajnom. Ovaj put ću se baviti jogom svaki dan! Šaljem vam puno radosti u ljubavi,' zaključila je Britney svoju objavu.