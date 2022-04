Brigitte Macron nije mogla sakriti emocije: 'Nadam da će biti vrijedno svega toga'

Dok je u pozadini svirala 'Oda radosti', Brigitte i Emmanuel Macron u pratnji mnoštva djece prošli su put do pozornice, dok su oko njih stajali njegovi simpatizeri. Emmanuel Macron je osvojio svoj drugi mandat, a suze ponosa i sreće nije mogla sakriti njegova supruga Brigitte, koja mu je svih ovih godina najveća podrška

Put kroz okupljene simpatizere, uz 'Odu radosti' koja je u pozadini svirala, sve do pozornice postavljene ispod Eiffelovog tornja bio je izuzetno emotivan za novoizabranog predsjednika i prvu damu, a koliko je ponosna i sretna zbog suprugove pobjede, Brigitte je potvrdila za francusku televiziju.

'Francuska je najljepša zemlja na svijetu, no problem je što sami toga nismo uvijek svjesni. Prepuna sam emocija, a ovo je takva velika čast da se samo nadam da će biti vrijedno svega toga. Imam povjerenja u svog supruga jer on ima viziju za ovu zemlju i uvjerena sam da će napraviti sve da to i ostvari', rekla je Brigitte Macron i dodala kako je svi oni imaju isti cilj - da se neke stvari promjene.