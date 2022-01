Branko Đurić ponovo demonstrirao svoju izdržljivost, u siječnju se kupa u moru

Mnogi su već upoznati s time da dugi niz godina komičar, glumac i glazbenik njeguje zdrav način života, a sudeći prema sve češćim objavama njegovog 'čeličenja' u morima i jezerima na niskim temperaturama, fasciniran je novim podvizima izlaganja hladnoći

Prema onome što je napisao na Instagram storyju, temperatura mora bila je 9,4 stupnjeva. Doduše Đuro glavu nije smočio, jer je imao kapu. Do sad je s njim u pothvatima bila cijela njegova obitelj, no on je bio jedini član koji bi se odvažio na takav neustrašiv podvig, a sudeći prema fotografiji koju je pokazao, ovog puta se u skoku u more pridružila i njegova supruga, slovenska glumica Tanja Ribič. Kupanje se dogodilo u Portorožu, gdje Đuro ima kuću.