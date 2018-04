Branimir Mihaljević i Denis Mevlja dali izjavu u vezi optužbe za plagijat

Skladatelj i glazbeni producent Branimir Mihaljević objasnio je kako je došlo do cijelog neugodnog incidenta vezanog uz optužbe za plagijat, a Denis Mevlja istu je priliku iskoristio za ispriku

Prenosimo njihove izjave u cijelosti:

'Nastavno na nagađanja vezana uz pjesmu 'Crazy' i optužbe da se radi o plagijatu, dužan sam razjasniti situaciju.

Pjesma je u potpunosti naše autorsko djelo, a za produkciju pjesme ‘Crazy’ sam i ranije istaknuo da sam radio zajedno s kolegom Denisom Mevljom, poznatim pod umjetničkim imenom Denzel Beats ili Denz. Posljednja dva dana intenzivno smo radili na tome da otkrijemo kako se sve ovo dogodilo. Konačno smo došli do saznanja da je Denis, koji inače radi i prodaje beatove, na stranicu za prodaju, zabunom stavio krivi dokument pod nazivom druge pjesme, tj. stavio je pjesmu koja je rađena za Eurosong za koju nema odobrenje mene kao koautora za prodaju. Vidljivo je to i u foto dokumentu koji je objavio Guez, a kojeg dostavljamo u prilogu. Pjesma ‘Crazy’ u potpunosti je rađena isključivo za Eurosong i do prodaje nikako nije smjelo doći.

Nesporno je da je Guez kupio pjesmu 'Blame me' sa vrlo limitiranom licencom, no moram naglasiti i kako je rumunjski glazbenik prekršio dva članka ugovora o kupovini glazbenog materijala s Denzel Beatsom, radnjama na koje Ugovorom nije imao pravo.

Ovim putem se želim zahvaliti i HRT-u na razumijevanju i podršci.

Branimir Mihaljević'