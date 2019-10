Bomba za kraj 2019. – „Rat svjetova”

Drugo zlatno doba televizije još je uvijek u punom zamahu, a 2019. godina bila je od početka bogata velikim povratničkim i novim serijama koje su iz epizode u epizodu zaokupljale maštu gledatelja. Ovo je ujedno bila i jedna od najneizvjesnijih godina na dodjeli prestižnih televizijskih nagrada Emmy gdje mnoge odlične serije nisu našle svoje mjesto među nominiranima, unatoč pozitivnim ocjenama od strane publike i kritike

Kreativne, napete, intelektualno izazovne i aktualne serije vladale su malim ekranima, no godina još nije gotova te nas očekuje još poneko vrhunsko ostvarenje. To je svakako nova adaptacija svjetskog klasika „Rat svjetova“, no krenimo od naslova koji su obilježili prvi dio 2019. godine.

IGRA PRIJESTOLJA

Iako je odnijela nagradu Emmy za najbolju dramsku seriju godine, osma sezona serije podijelila je gledatelje u dva tabora. Jedni su smatrali da je posljednja sezona fantastični i logični nastavak prethodnih sezona, a drugi su protestirali i tražili ponovno snimanje dostojanstvenijeg završetka. Nakon gotovo dvije godine čekanja, gledatelji su u osmoj sezoni „Igre prijestolja” konačno dobili odgovore na dugo iščekivana pitanja o sudbini glavnih igrača Westerosa i o novom vladaru Željeznog prijestolja.

ČERNOBIL

Televizijsko iznenađenje godine, miniserija „Černobil” svojim detaljnim i vjernim pogledom na jednu od najvećih mirnodopskih katastrofa našega vremena, prikazala je visoku cijenu laži vodstva Sovjetskog Saveza koje je ostavilo nemjerljive posljedice na stanovništvo gradića Pripyata u Ukrajini 1986. godine. Serija utemeljena na istinitim svjedočanstvima te arhivskim snimkama slijedi priče kako običnih ljudi, vatrogasaca i njihovih obitelji, rudara i likvidatora, tako i znanstvenika koji su riskirali vlastite živote kako bi istina o nuklearnoj katastrofi izašla na svjetlo dana. Smatra se najboljom serijom svih vremena prema ocjenama gledatelja.

VRUĆA ZONA

Znanstvena i humana serija predvođena dobitnicom nagrade Emmy, Juliannnom Margulies u ulozi potpukovnice Nancy Jaax koja predvodi tim ljudi kako bi spriječila epidemiju smrtonosnog virusa ebole na tlu SAD-a 1989. godine. Serija, inspirirana istinitim događajima i temeljena na istoimenom romanu Richarda Prestona, prikaz je dramatične priče o hrabrim znanstvenicima koji stavljaju svoje živote na kocku kako bi zaustavili neizrecivu katastrofu. Serija je počela s emitiranjem u istoj godini kada je i epidemija ebole uzela zamah i postala drugom najvećom epidemijom ebole ikad.

RAT SVJETOVA

Smještena u sadašnjicu Europe, serija „Rat svjetova” suvremeni je pogled na bezvremensku priču H. G. Wellsa i govori o suočavanju s nečime nepoznatim i drugačijim od nas samih. Kada astronomi otkriju signal iz druge galaksije, čovječanstvo napeto iščekuje prvi kontakt. No kada prvi svemirski brodovi počnu napadati ljude i razarati gradove, preživjeli se počinju pitati zašto su nas izvanzemaljci naumili uništiti? Odličan spoj drame i najbolje znanstvene fantastike, „Rat svjetova” počinje s prikazivanjem 31. listopada u 21:00h na kanalu FOX. Svakog četvrtka će se emitirati po dvije epizode u isto vrijeme.